Prima rundă de negocieri SUA-Iran din Elveția s-a încheiat cu "progrese încurajatoare". Părțile au o foaie de parcurs pentru 60 de zile

Prima rundă de negocieri SUA-Iran din Elveția s-a încheiat cu "progrese încurajatoare". FOTO: Profimedia Images

Prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran pentru un acord final care să pună capăt războiului s-a încheiat cu "progrese încurajatoare", au anunțat mediatorii Qatar și Pakistan. Într-o declarație comună publicată luni, Qatarul și Pakistanul au transmis că un "Comitet la nivel înalt" a stabilit o "foaie de parcurs" pentru ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile. Negocierile tehnice vor continua pe parcursul acestei săptămâni, scrie BBC.

Discuțiile au început duminică, în Elveția, după acordul preliminar semnat săptămâna trecută de cele două țări.

Anterior, un diplomat american implicat în discuții a spus că negocierile au vizat "clarificarea unor mesaje confuze venite din partea Iranului" privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și respectarea armistițiului din Liban. Potrivit declarației comune, mediatorii au anunțat și crearea unei "linii de comunicare" menite să prevină incidentele și neînțelegerile, astfel încât navele comerciale să poată trece în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Discuțiile au vizat și "elemente" ale unui acord nuclear, a mai spus diplomatul american. Acesta a precizat că ambele delegații, reunite în orașul elvețian Lucerna, vor folosi rezultatele discuțiilor de luni ca punct de plecare pentru negocierile tehnice viitoare.

Acordul preliminar de săptămâna trecută prevede ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, încetarea luptelor pe "toate fronturile" - inclusiv în Liban - și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Între timp însă, luptele dintre Hezbollah și forțele israeliene din sudul Libanului s-au intensificat. Loviturile aeriene israeliene au ucis zeci de libanezi, inclusiv femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății.

Escaladarea violențelor a determinat SUA să anunțe vineri un nou armistițiu între Israel și Hezbollah. Însă confruntările și raidurile aeriene au continuat, iar Iranul a anunțat sâmbătă că a închis Strâmtoarea Ormuz. Datele de monitorizare maritimă arată totuși că navele au continuat să treacă prin strâmtoare.

Declarația comună a Qatarului și Pakistanului precizează că "părțile au convenit asupra creării unei celule de deconflictualizare între părți și Republica Libaneză, facilitată de mediatori, pentru a asigura respectarea încetării operațiunilor militare în Liban".

La începutul discuțiilor de la Lucerna, Trump a scris că Iranul "trebuie să oprească imediat grupările susținute de el în Liban, care provoacă probleme", și a amenințat că va "lovi din nou Iranul foarte dur" dacă acest lucru nu se va întâmpla.

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a răspuns spunând: "Nu cred ei că, dacă amenințările lor ar fi avut vreun efect, nu s-ar fi aflat astăzi în această situație disperată?... Oricât ar vorbi, noi suntem cei care acționăm."

Duminică, luptele păreau să se fi redus, însă premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului atât timp cât va fi nevoie pentru protejarea nordului Israelului.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a respins orice prezență militară israeliană în sudul Libanului și a spus că Hezbollah se va apăra.

Înaintea negocierilor de la complexul elvețian Bürgenstock, negociatorul-șef al SUA, vicepreședintele JD Vance, a spus că Trump le-a cerut negociatorilor să "deschidă o nouă pagină". Vance a adăugat că, dacă liderii Iranului sunt dispuși să renunțe la rolul de "factor de instabilitate regională" și la "ambițiile privind armele nucleare pe termen lung", atunci SUA "sunt dispuse să transforme fundamental relația cu această țară".

Iranul susține că programul său nuclear are scopuri pașnice.

Vance a fost însoțit de ginerele lui Trump, Jared Kushner, și de emisarul special Steve Witkoff. Ghalibaf a fost însoțit de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. În Elveția s-au aflat și premierul Pakistanului, șeful armatei pakistaneze și premierul Qatarului. Pakistanul a avut rol de mediator pe tot parcursul războiului și a găzduit o rundă anterioară de negocieri între SUA și Iran.

Qatarul a fost, de asemenea, mediator. Duminică seară, premierul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, a salutat continuarea discuțiilor dintre SUA și Iran.

Președinții SUA și Iranului au semnat acordul preliminar la începutul acestei săptămâni, cu obiectivul de a pune capăt imediat războiului. Potrivit acordului, Iranul urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială prin care trece 20% din petrolul și gazele naturale ale lumii. Închiderea strâmtorii a dus la creșterea prețurilor la combustibili și a afectat economia globală.

SUA au acceptat, la rândul lor, să ridice blocada militară asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene.

Acordul preliminar include și un plan de 300 de miliarde de dolari, adică aproximativ 224 de miliarde de lire sterline, pentru "reconstrucția" Iranului, precum și angajamentul SUA de a elimina "toate tipurile de sancțiuni" împotriva acestuia.

Problema programului nuclear iranian rămâne însă nerezolvată. Acesta a fost principalul motiv invocat de SUA pentru conflict. În primul său mandat, Trump a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul, semnat în perioada Obama, și a reintrodus sancțiunile economice.

Duminică, unele nave păreau să intre, să iasă și să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de localizare de pe site-ul MarineTraffic. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda afirmației Iranului, contestată de SUA, că strâmtoarea ar fi fost închisă.

Până după-amiază, patru petroliere trecuseră prin strâmtoare. Alte patru nave, de marfă sau transport, păreau să se îndrepte spre est, după ce staționaseră la vest de intrarea în strâmtoare de la sfârșitul săptămânii trecute. În sens opus, alte patru nave păreau să se îndrepte spre vest, ieșind din strâmtoare după ce plecaseră din apele aflate în apropierea coastelor Iranului. Datele de monitorizare nu surprind neapărat toate mișcările, deoarece unele nave ar fi putut să-și oprească transponderele.

Acordul preliminar prevedea și oprirea luptelor pe toate fronturile. În Liban însă, loviturile aeriene israeliene au ucis de atunci cel puțin 67 de persoane, în timp ce atacurile Hezbollah au ucis cinci soldați israelieni. Israelul susține că acest conflict cu Hezbollah este separat de războiul împotriva Iranului, pe care l-a lansat alături de SUA la 28 februarie.

Libanul a fost atras în război la scurt timp după aceea, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului, ca răspuns la un atac în care a fost ucis liderul suprem al Iranului. Israelul a răspuns printr-o campanie de bombardamente în Liban și prin ocuparea a aproximativ 5% din teritoriul sudic al țării. Scopul declarat a fost îndepărtarea luptătorilor Hezbollah de la granița nordică a Israelului. Autoritățile israeliene au transmis că nu intenționează să se retragă.

Din 2 martie, 4.057 de persoane au fost ucise în Liban, potrivit Ministerului Sănătății. Cel puțin 34 de soldați israelieni au fost uciși în Liban, iar patru civili au murit în nordul Israelului, potrivit autorităților israeliene.