Trei petroliere iraniene cu cinci milioane de barili de țiței ies de sub blocada SUA, pentru prima dată în ultimele luni

Petrolierele iraniene încep să iasă din zona de blocadă a SUA. FOTO: X TankerTrackers

Cel puțin trei petroliere iraniene care transportă aproape cinci milioane de barili de țiței au traversat zona blocadei americane asupra porturilor iraniene, care era în vigoare de aproximativ două luni, fiind prima astfel de livrare în ultimele două luni scrie CNBC.

Informația a fost transmisă de site-ul de urmărire maritimă TankerTrackers.

"Cel puţin două supertancuri ale National Iranian Tanker Company (NITC), numite Diona şi Hero2, au depăşit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de ţiţei iranian", a indicat site-ul pe platforma X.

Un al treilea petrolier cu legături cu Iranul, care transporta 1 milion de barili de țiței iranian, a ieșit miercuri de pe linia de blocadă, potrivit Kpler.

„Aparenta lor ieșire din blocadă sugerează că și alte petroliere iraniene se pregătesc să reia tranzacțiile comerciale”, a declarat Michelle Wiese Bockmann, analist senior de informații maritime la Windward.

"Acestea sunt primele exporturi de ţiţei ale Iranului din ultimele două luni", a subliniat site-ul.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE



According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

Războiul dintre SUA şi Iran urmează să ia sfârşit, oficial, vineri. Cel puțin asta afirmă Donald Trump, care a anunțat „finalizarea” unei înțelegeri între Washington și Teheran.

După mai bine de 100 de zile, perioadă în care președintele american a anunțat de cel puțin 37 de ori semnarea iminentă a unui acord între SUA și Iran, cele două ţări urmează a semna un acord care include ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Preşedintele american a precizat că „autorizează” deschiderea fără restricții a Strâmtprii Ormuz și ridicarea „imediată” a blocadei navale a SUA.

„Nave ale lumii, porniţi motoarele. Lăsaţi petrolul să curgă”, a îndemnat Trump chiar în ziua în care a împlinit 80 de ani.