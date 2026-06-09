37: De atâtea ori a anunțat Donald Trump că un acord de pace cu Iranul „e aproape gata” sau „gata” de a fi semnat (CNN)

2 minute de citit Publicat la 12:28 09 Iun 2026 Modificat la 12:28 09 Iun 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

În cele peste două luni de când Donald Trump a anunțat încetarea bombardamentelor americane în Iran, președintele SUA a anunțat de cel puțin 37 de ori că americanii și iranienii sunt „aproape” de încheierea unui acord, se arată într-o analiză CNN.

Astfel, pe 7 aprilie, Trump anunța pe social media că „nu mai avem mult” (în privința încheierii unui astfel de acord). La acel moment, liderul de la Casa Albă adăuga că „mai e nevoie de două săptămâni” pentru ca un acord final să fie finalizat.

„Este o onoare să avem această problemă care datează de multă vreme încheiată”, a spus Trump, cu acel prilej.

Nu a fost vorba însă de niciun fel de „încheiere”. De atunci, timp de două luni, președintele SUA contină să spună sau să dea de înțeles că acordul cu Iranul e gata să fie încheiat.

CNN a numărat 37 de ocazii - inclusiv dinaintea armistițiului din aprilie - în care Donald Trump a anunțat direct, pe rețele sociale, interviuri sau declarații publice, iminența unui acord de pace cu Iranul.

Primul astfel de anunț documentat de CNN a fost făcut pe 23 martie, la aproape o lună de la declanșarea bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului. În acea zi, Trump a menționat reporterilor, în fața aeronavei Air Force One despre existența unor convorbiri de pace și a precizat că „majoritatea punctelor - aproape toate” au fost bifate.

Iranul a negat însă, la acel moment, existența unor negocieri de pace cu SUA.

Pe 24 martie, însă, Trump anunța că „Iranienii sunt disperați” să încheie un acord.

„Cred că o să-i punem capăat”, a spus Trump. „Vă zic sigur”.

Pe 25 martie, Trump spunea că Iranul „vrea să încheie cu orice preț un acord”.

Pe 26 martie, „Iranul cerșea încheierea unui acord”.

Pe 29 martie, într-o declarație făcută reporterilor americani aflați în Air Force One, Trump a spuns „Da, prevăd încheierea unui acord cu Iranul”.

Pe 6 aprilie: „Suntem foarte aproape de încheierea unui acord”.

7 aprilie a fost data la care a fost anunțat oficial armistițiul SUA-Iran. Conform comunicatelor oficiale, în două săptămâni de la încheierea armistițiului, ar fi urmat să fie anunțată și încheierea unui acord de pace.

O săptămână mai târziu, pe 15 aprilie, Trump anunța: „Cred că suntem aproape să-l încheiem. Cred că ei (iranienii) vor cu orice preț să încheie un acord”.

Pe 16 aprilie, același Trump anunța că „totul arată foarte bine și urmează să încheiem un acord cu Iranul, va fi un acord foarte bun”.

17 aprilie: Iranul „a fost de acord cu tot”, a spus Donald Trumo. „Cred că vom avea un acord într-o zi, două”.

Trei zile mai târziu, pe 20 aprilie, președintele SUA anunța pe Truth Social: „Se va termina totul, relativ reped”.

Pe 1 mai, președintele Trump spunea reporterilor că „nu va mai dura mult”.

Pe 18 mai, Trump a spus că va amâna bombardarea Iranului „pentru 2-3 zile”, la cererea țărilor din Orientul Mijlociu, pentru că „aceștia sunt de părere că suntem foarte aproape de încheierea unui acord”.

O zi mai târziu, la un picnic, Trump anunța că „vom termina acest război foarte repede”.

Pe 23 mai, Trump a revenit la retorica de pe 17 aprilie. Președintele SUA anunța că „ne apropiem mult” de încheierea unui acord”, care era „negociat în mare parte și gata de a fi finalizat”.

Pe 28 mai, lucrurile erau „aproape de încheierea unui acord”.

Duminică, 6 iuni, Donald Trump a dat asigurări că „suntem foarte aproape de încheierea unui acord”, dar problema o reprezintă conflictul dintre Iran și Israel și faptul că cele două țări continuă să se atace reciproc.

Luni, 7 iunie, Trump a anunțat, de asemenea, că SUA vor obține „o victorie totală” în Iran, în următoarele două săptămâni.