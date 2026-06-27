SUA au lovit ținte iraniene după atacul Teheranului asupra unei nave comerciale. Armistițiul e în pericol

Iranul a dovedit, în urma războiului, că are capacitatea de a închide Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Armata americană a efectuat vineri lovituri asupra unor ținte militare iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, ca răspuns la atacul lansat joi de Teheran împotriva unei nave comerciale aflate în apropierea acestei rute maritime esențiale, potrivit Comandamentului Central al SUA, citat de CNN.

„Avioane americane au lovit depozite iraniene de rachete și drone, precum și instalații radar de coastă”, a transmis CENTCOM. „Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene împotriva transportului comercial a încălcat în mod clar armistițiul”.

Loviturile au venit după ce președintele Donald Trump a calificat vineri atacul cu dronă asupra navei din Strâmtoarea Ormuz drept o „încălcare prostească” a acordului de încetare a războiului cu Iranul. El nu a oferit însă niciun indiciu dacă episodul va duce la reluarea ostilităților pe scară mai largă.

Întrebat vineri după-amiază dacă Iranul va suporta consecințe, Trump le-a spus jurnaliștilor, în Biroul Oval: „Veți afla”.

Președintele a reacționat prima dată vineri dimineață, la câteva ore după atac.

„Republica Islamică Iran a lansat cel puțin patru drone de atac unidirecționale asupra unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz. Una dintre drone a lovit puternic puntea superioară a unei nave cargo mari și foarte scumpe”, a scris el pe Truth Social.

„Au fost produse pagube, dar nava și-a putut continua drumul”, a scris Trump. „Noi am doborât celelalte trei drone. Evident, aceasta este o încălcare prostească a acordului nostru de încetare a focului”.

Câteva ore mai târziu, Trump a spus că incidentul arată că Iranul a păstrat încă unele capacități militare, în ciuda războiului de mai multe luni cu Statele Unite. „Încă avem o luptă. Au anumite capacități, nu multe. Nu câștigă sau ceva de genul acesta, dar au unele capacități; încă pot să tragă”, le-a spus el unor creștini conservatori reuniți la Washington, D.C.

Trump: Nu îmi place că au tras, nimeni nu a văzut asta venind

„Nimeni nu a văzut asta venind”, a spus Trump despre atacul iranian, „și a lovit o navă și a produs pagube. Nu pot face astfel de lucruri”.

Mai târziu, în timpul evenimentului din Biroul Oval, Trump nu a spus cum sau dacă Statele Unite vor răspunde incidentului, produs cu o zi înainte și care a evidențiat dificultățile persistente în readucerea traficului la nivelurile de dinaintea războiului pe această rută maritimă critică.

„Nu îmi place faptul că au tras ieri”, a spus Trump, întrebat dacă mai consideră că armistițiul este în vigoare. „Nu era o navă aliată, dar era o navă. O navă foarte scumpă și era în regulă, dar a fost puțin lovită. Nu ar trebui să facă asta”.

Întrebat din nou dacă SUA vor răspunde, el a spus: „Veți afla.” Președintele a încheiat apoi brusc discuția cu jurnaliștii.

Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane din regiune, a făcut trimitere la declarația lui Trump atunci când a fost întrebat inițial despre atac. Un cont de pe X al Departamentului Apărării a publicat trei emoji cu steagul american deasupra unei capturi de ecran cu postarea lui Trump de pe Truth Social.

A fost primul incident de acest fel după ce SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea strâmtorii și lansarea unor negocieri mai aprofundate privind programul nuclear iranian. Trump a dat puține semne că ar fi pregătit să reia războiul, despre care a recunoscut săptămâna trecută că ar fi putut duce la o „catastrofă economică” dacă ar fi continuat.

Iranul vede controlul asupra acestei rute maritime ca pe un punct esențial de presiune în negocieri. Joi, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că trecerea în siguranță va fi garantată doar navelor care folosesc rute declarate Iranului.

Acordul dintre SUA și Iran prevedea ca traficul prin strâmtoare să revină la același volum ca înainte de începerea războiului, dar nu stabilea condiții detaliate pentru îndeplinirea acestor prevederi.

Cele două părți au interpretări diferite și în privința posibilității ca Iranul să perceapă taxe pentru navele care traversează zona. Trump a insistat că strâmtoarea va rămâne fără taxe de trecere, însă Teheranul susține că are dreptul să taxeze navele care trec pe acolo.

Atacul de joi a avut loc la câteva ore după ce puternicii Gardieni ai Revoluției din Iran au avertizat că navele vor primi drept de trecere în siguranță doar pe rutele iraniene din strâmtoare, contestând afirmația administrației Trump că această cale maritimă este din nou liberă și deschisă. SUA au renunțat la blocada asupra porturilor iraniene după semnarea acordului.

Nava cargo a fost lovită în partea tribord de un proiectil necunoscut, care a avariat puntea de comandă, potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations, instituția care monitorizează traficul maritim în regiune. Nu au fost raportate victime sau efecte asupra mediului.