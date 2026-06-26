Iranul a lovit o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz. Planul de evacuare a 11.000 de marinari blocați acolo a fost suspendat

Iranul a lovit o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Organizația Maritimă Internațională a ONU a suspendat planul de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în Strâmtoarea Ormuz, după ce o navă de marfă care traversa această rută maritimă a fost atacată, scrie BBC.

Șeful Organizației, Arsenio Dominguez, a declarat că mai multe nave fuseseră deja evacuate, însă agenția vrea să se asigure că "garanțiile de securitate necesare" vor rămâne în vigoare.

Agenția britanică pentru securitate maritimă UKMTO a anunțat joi că o navă a fost lovită de "un proiectil necunoscut" la 7,5 mile marine sud-est de portul Dahit din Oman. Nu au fost raportate victime.

Compania de management al riscurilor maritime Vanguard a transmis că nava, Ever Lovely, sub pavilion Singapore, și-a continuat drumul prin strâmtoare în ciuda atacului.

Oficiali americani au declarat, potrivit presei din SUA, că Iranul a tras asupra navei. Organismul creat de Iran pentru administrarea strâmtorii a avertizat că navele care trec în afara rutelor desemnate nu vor avea garanții de siguranță.

Într-o postare pe X, Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, PGSA, a transmis: "Orice consecințe rezultate din utilizarea rutelor neautorizate vor fi responsabilitatea proprietarului, operatorului și comandantului navei".

Sute de nave și mii de marinari au rămas blocați în Golf din luna februarie, din cauza războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Efortul de evacuare al ONU fusese anunțat abia marți, după redeschiderea strâmtorii. Dominguez a spus atunci că "operațiunea de amploare" beneficia de cooperarea Iranului, Omanului, Statelor Unite, a altor state de coastă din regiune și a industriei maritime.

Într-o declarație transmisă joi, Dominguez a precizat că nava atacată "nu a tranzitat în cadrul mecanismului de evacuare al IMO". "Am subliniat întotdeauna că siguranța marinarilor rămâne prioritară. Prin urmare, pentru a asigura o abordare coordonată și siguranța navigației, planul de evacuare va fi suspendat până când vom obține clarificări suplimentare", a adăugat el.

Site-ul de monitorizare a traficului maritim MarineTraffic a transmis că Ever Lovely a intrat joi dimineață în Strâmtoarea Ormuz folosind ruta sudică și a ieșit prin partea estică în jurul orei locale 15:30, adică 16:30 ora britanică de vară. Vanguard a raportat, de asemenea, că nava nu a avut nevoie de asistență.

Săptămâna trecută, Statele Unite și Iranul au convenit să pună capăt ostilităților printr-un acord în 14 puncte, care prevedea și ca Iranul să depună "toate eforturile" pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale, fără taxe, timp de 60 de zile. Cu toate acestea, Teheranul a afirmat în repetate rânduri că intenționează să perceapă ceea ce numește taxe pentru servicii maritime la traversarea strâmtorii, insistând că acestea nu sunt taxe de tranzit.

Planul este puternic contestat de Statele Unite. Secretarul de stat Marco Rubio a avertizat marți că niciun stat nu are dreptul să impună taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz, pe care a numit-o "o cale navigabilă internațională". Rubio se află în prezent în Bahrain, în cadrul unui turneu diplomatic în Golf, pentru a discuta acordul cu Teheranul.

Joi dimineață, prețul petrolului a coborât pentru scurt timp sub 72,48 dolari pe baril, nivelul la care se afla cu o zi înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile asupra Iranului, înainte de a urca ușor la 73,23 dolari pe baril.