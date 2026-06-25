Marco Rubio avertizează că taxele pentru navele comerciale care trec prin Strâmtoarea Ormuz ar genera un „haos total”

„Viitoarele acorduri referitoare la strâmtoare nu implică impunerea niciunei taxe de tranzit”, precizează acelaşi comunicat. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-un turneu în Golf, a avertizat joi în legătură cu „haosul total” pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui sa le achite pentru traversarea Strâmtorii Ormuz, relatează AFP, potrivit Agerpres. Omanul, care a fost un mediator în războiul americano-israelian împotriva Iranului, a afirmat că „viitoarele acorduri referitoare la strâmtoare nu implică impunerea niciunei taxe de tranzit”.

Teheranul amenințase anterior cu „măsuri adecvate” orice navă care s-ar „aventura” să traverseze strâmtoarea fără autorizația sa, aparent într-o reacție la anunțul făcut de Oman privind deschiderea unui „coridor maritim temporar”, prezentată ca o inițiativă coordonată cu ONU.

Ormuz este o cale navigabilă îngustă, de numai 30 km lățime, care separă Iranul de Oman, dar singurul traseu autorizat de Iran este un culoar de-a lungul coastelor sale.

„Dacă acceptăm că s-ar putea percepe taxe pentru utilizarea unei căi navigabile internaționale doar pentru că se află în apropierea spațiului teritorial al unei țări, aceasta s-ar putea răspândi în întreaga lume precum o epidemie”, a avertizat Marco Rubio, în timpul unei întâlniri cu omologii săi din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) la Manama (Bahrain).

Șeful diplomației americane, care a dorit să liniștească aliații din Golf, vizați pe scară largă de Teheran în cursul războiului, ca represalii pentru bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului, a adăugat că „SUA doresc un acord de pace cu Iranul, dar nu cu orice preț”.

„Ne dorim un acord bun, un acord real, care să poată fi verificat și vrem un acord care să fie respectat”, a spus în continuare Rubio.

Secretarul de stat american, care s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite (EAU), în Kuweit și în Bahrain, a dat, de asemenea, asigurări că interesele țărilor din Golf vor fi luate în considerare.

„Dorim să ne asigurăm că nicio parte a acestui acord nu va aduce atingere, în vreun fel, securității, stabilității sau prosperității vreunuia dintre partenerii noștri din regiunea Golfului”, a subliniat el.

Omologul său din Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a evidențiat „incertitudinile” care afectează aceste țări.

Monarhiile din Golf au plătit un preț ridicat în urma ofensivei americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva Iranului. Acestea găzduiesc baze militare americane și au fost vizate de rachete și drone iraniene ca represalii.

Omanul asigură că „viitoarele acorduri referitoare la strâmtoare nu implică impunerea niciunei taxe de tranzit”

Ministrul de Externe din Oman, Badr al-Busaidi, a asigurat joi că viitoarele acorduri privind Strâmtoarea Ormuz nu vor presupune impunerea de taxe pentru navele comerciale. Şeful diplomaţiei din Oman a dat aceste asigurări a în urma unei întâlniri pe care el şi partenerii săi din ţările Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) au avut-o la Manama, capitala Bahrainului, cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a considerat de asemenea „inacceptabil” ca Iranul să impună taxe navelor ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Ministrul omanez a subliniat la întâlnire importanţa restabilirii libertăţii de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz şi a asigurării liberei circulaţii, menţionând că Omanul, în calitate de stat riveran al Strâmtorii, are o responsabilitate specială de a sprijini eforturile internaţionale menite să garanteze siguranţa navigaţiei maritime”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul de Externe din Oman.

De asemenea, el a „subliniat că viitoarele acorduri referitoare la strâmtoare nu implică impunerea niciunei taxe de tranzit”, precizează acelaşi comunicat.

Aceste precizări vin la două zile după ce Omanul şi Iranul au anunţat crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda „gestionarea viitoare a navigaţiei” în Strâmtoarea Ormuz, împreună cu „serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu standardele internaţionale”.

În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două ţări au emis marţi o declaraţie comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată şi blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA.

„Omanul şi Iranul, ca state riverane, şi-au reafirmat angajamentul de a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare (...), subliniind în acelaşi timp suveranitatea şi drepturile lor suverane asupra apelor teritoriale”, se arată în declaraţie.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) comercializare la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Conform memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută de SUA şi Iran pentru încheierea războiului, Iranul se angajează „să garanteze trecerea în siguranţă a navelor comerciale, fără taxe timp de 60 de zile, între Golful Persic şi Marea Arabiei, precum şi în sens invers”.

Totuşi, după cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune „taxe de redevenţă” pentru serviciile prestate pe acest coridor, care „nu va reveni la situaţia precedentă războiului”, a susţinut negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.