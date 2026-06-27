Vance spunea că SUA „dețin toate cărțile” cu Iranul. Câteva ore mai târziu, un petrolier era lovit în Strâmtoarea Ormuz

JD Vance. sursa foto: Getty

Vineri seară, JD Vance îi spunea lui Bill Maher, la emisiunea Real Time, de pe HBO, că America „deține toate cărțile” în negocierile cu Iranul și că programul nuclear iranian e „scos din funcțiune”. Câteva ore mai târziu, un petrolier era lovit de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz, iar SUA și Iranul schimbau lovituri militare în cea mai gravă escaladare de la semnarea acordului de pace, scrie The Guardian.

JD Vance a declarat vineri că SUA câștigă „în orice caz” în ceea ce privește negocierile cu Iranul, invocând ceea ce el a numit distrugerea programului nuclear iranian și slăbirea țării.

„Dacă ajungem la acordul final, perfect”, a spus vicepreședintele american la emisiunea Real Time a lui Bill Maher, pe HBO. „Dacă nu ajungem la acordul final, programul lor nuclear e tot distrus. Sunt tot mult mai slabi ca țară, deci atitudinea mea e că America câștigă în orice caz”.

Vance a spus că fluxul crescut de petrol prin Strâmtoarea Ormuz e „un semnal că se întâmplă ceva real”.

A recunoscut, totodată, că acordul de încetare a focului dintre Donald Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian, în baza unui memorandum de înțelegere pe 60 de zile, „va fi întotdeauna un pic dezordonat când ai de-a face cu iranienii”.

Apariția lui Vance la emisiunea lui Maher a fost cu câteva ore înainte ca un petrolier să fie lovit de un proiectil în strâmtoare, iar SUA și Iranul să schimbe lovituri militare în cea mai gravă escaladare de la semnarea acordului interimar de pace.

Washingtonul a anunțat că a lovit ținte iraniene peste noapte, în timp ce Iranul a declarat că a atacat sâmbătă ținte legate de forțele americane, ca răspuns. Atacul de sâmbătă asupra petrolierului a urmat unui atac asupra unei nave cargo joi, care a declanșat ostilitățile.

Declarațiile lui Vance au venit în contextul unei apariții menite să-și promoveze noile memorii, „Communion: Finding My Way Back to Faith”, dar cea mai mare parte a segmentului a vizat probleme de politică externă și internă.

Vance a spus că negocierile sale cu o delegație iraniană la Lucerna, în Elveția, au avut succes deoarece petrolul e „la 73 de dolari barilul” și programul nuclear iranian a fost „scos din funcțiune”, făcând referire la capacitatea țării de a îmbogăți uraniu.

Criticii memorandumului și ai negocierilor în curs susțin că administrația Trump negociază dintr-o poziție slabă, parțial pentru că Iranul deține în continuare un stoc de uraniu îmbogățit la 60%, care poate că nu e accesibil, dar se află totuși în țară.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat vineri că reducerea stocului iranian sau transferul acestuia în străinătate rămâne o opțiune viabilă în timp ce SUA și Iranul urmăresc un acord cuprinzător.

Presat de Maher să explice în ce fel programul nuclear iranian e distrus, Vance a ripostat: „Ce parte din el nu e distrusă? Ceea ce trebuie să distrugi e capacitatea lor de a îmbogăți uraniu, care a fost distrusă”.

A oferit și un semn de deschidere față de Iran.

„Dacă sunt dispuși să renunțe pe termen lung la ambițiile nucleare, atunci Statele Unite sunt dispuse să transforme fundamental relația noastră cu această țară”, a spus el. „Dacă sunt dispuși să se schimbe, suntem și noi dispuși să ne schimbăm; dacă nu sunt dispuși să se schimbe, tot deținem toate cărțile și cred că e o poziție bună”.

Apariția media a lui Vance vine la două zile după ce a vizitat Biblioteca și Muzeul Prezidențial Nixon din California, unde a părut să-l apere pe Nixon – celebrat de republicani pentru că a negociat acorduri istorice de control al armelor nucleare cu Uniunea Sovietică – în scandalul Watergate care i-a pus capăt președinției.

„Cred că moștenirea sa istorică trece printr-o oarecare renaștere – și pe bună dreptate”, a spus Vance despre Nixon, care a deschis și relațiile diplomatice cu China comunistă și a construit o alianță a Partidului Republican cu americanii din clasa muncitoare. „Dacă Watergate s-ar fi întâmplat mâine, ar fi fost o știre de 12 ore. Ideea că ar fi putut doborî o președinție e absurdă”.

La Real Time, Vance a evitat să recunoască, la îndemnul lui Maher, că politicile de aplicare a legilor privind imigrația ale administrației au mers prea departe. „Nu poți desfășura o operațiune de aplicare a legii fără să ai unele situații înregistrate astfel”, a spus Vance. „Nu cred că exista o modalitate ușoară de a face asta”.