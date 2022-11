Mariah Carey a făcut playback la un concert de Ziua Recunoștinței: "A uitat versurile propriului cântec"

Artista, în vârstă de 52 de ani, a interpretat celebrul său hit de Crăciun la parada de Ziua Recunoștinței organizată de lanțul de magazine Macy's, la New York.

În SUA, Thanksgiving Day dă oficial startul Sărbătorilor de iarnă, iar cântăreața americană este regina neîncoronată a Crăciunului.

În timpul acestui moment, pe scenă au venit și gemenii vedetei, Monroe și Moroccan, 11 ani.

"Nu mă așteptam să încep să plâng de bucurie când i-am văzut pe gemenii minunați ai lui Mariah la Parada de Ziua Recunoștinței", a scris pe Twitter un comentator.

Fanii au spus că a fost "lipsită de energie" la parada din acest an, că "a uitat versurile propriului cântec" și că "a mimat îngrozitor".

"Respect pentru Mariah Carey, care nici măcar nu s-a prefăcut că nu mimează", a ironizat-o un utilizator de Twitter.

Happy Thanksgiving!!!? Grateful and so proud of my beautiful kids Roc and Roe, grateful for the lambily and for the precious moments in life. ❤️❤️❤️ Now it’s reaaaallly time!!! ??? pic.twitter.com/pkWk5TJUZ2