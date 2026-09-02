Marina germană a testat cu succes rachete balistice israeliene. Berlinul vrea să cumpere sistemul LORA

2 minute de citit Publicat la 16:49 02 Sep 2026 Modificat la 16:49 02 Sep 2026

Sistemul de artilerie, cunoscut sub acronimul LORA. Foto: Israel Aerospace Industries

Marina germană a anunțat, miercuri, că a testat cu succes un sistem de rachete balistice israelian și că va începe avansarea planurilor de achiziționare a proiectilelor. Sistemul de artilerie, cunoscut sub acronimul LORA, are o rază de acțiune de 400 de kilometri și o precizie de până la 10 metri, potrivit producătorului său, Israel Aerospace Industries (IAI), scrie The Times of Israel.

Rachete sunt clasificate drept rachete balistice cu rază scurtă de acțiune.

Un purtător de cuvânt al Marinei a transmis, potrivit DPA, că două fregate germane au fost desfășurate în apele dintre Irlanda și Islanda pentru testul „secret” al LORA, de fabricație israeliană, marți seară.

„Prin lansarea cu succes a unei rachete balistice aseară în Atlanticul de Nord, am făcut istorie navală. Sunt extrem de mulțumit de această realizare”, a declarat viceamiralul Jan Christian Kaack, șeful Marinei, într-o postare pe Instagram.

Kaack a spus că LORA „poate fi desfășurat cu succes din unitățile noastre, iar raza de acțiune potențială depășește orice am știut până acum”.

„Pentru protecția Germaniei și a aliaților noștri, acest test marchează un nou capitol în descurajarea și pregătirea de apărare pe mare”, a adăugat el.

Pe lângă remarcile lui Kaack, Marina a publicat imagini care arată testul LORA.

German Navy test-fires an Israeli-made LORA ballistic missile from a Baden-Württemberg-class frigate. pic.twitter.com/ozqp4Zmr5r — Fabian Hinz (@fab_hinz) September 2, 2026

DPA a relatat că Germania intenționează să avanseze achiziționarea sistemului, ceea ce ar face parte din eforturile de descurajare a Rusiei în urma invadării Ucrainei.

Într-un comunicat de presă, IAI a declarat că în timpul testului efectuat de Germania, „racheta a fost lansată pe traiectoria sa, și-a navigat cursul către țintă și a lovit-o cu cea mai mare precizie”.

„Atât sistemul de arme, cât și racheta au îndeplinit cu succes toate obiectivele testului”, a declarat firma israeliană de apărare.

Al șaselea submarin Dolphin 2 al Marinei Israeliene se întoarce din Germania

Între timp, marți, armata israeliană și Ministerul Apărării au anunțat că cel de-al șaselea submarin al Marinei Israeliene, INS „Drakon”, se află acum în drum spre Israel din Germania.

O ceremonie a avut loc la începutul acestei săptămâni la șantierul naval Thyssenkrupp Marine Systems din Kiel, Germania, pentru a marca plecarea submarinului din clasa Dolphin 2 spre Israel.

„Un steag israelian a fost ridicat la bordul submarinului, marcând oficial începutul călătoriei sale către Israel”, se arată în comunicat. O altă ceremonie va avea loc la Baza Navală din Haifa la sosirea acestuia.

Nava INS Drakon urma să fie echipată cu „tehnologii inovatoare și avansate care plasează Israelul în fruntea tehnologiei militare globale și vor spori flexibilitatea operațională a Marinei Israeliene în anii următori”, a declarat armata.

Numele propus inițial pentru submarin era Dakar, după un submarin israelian care s-a scufundat în 1968. Drakon este menit să fie un compromis, după ce unele dintre familiile marinarilor căzuți de pe Dakar-ul original au protestat față de propunerea de refolosire a numelui.

„Dakar” va fi rezervat în schimb pentru denumirea generală a unei noi clase avansate de submarine ale Marinei, a căror livrare este programată pentru începutul anilor 2030.

Submarinele din clasa Dakar vor înlocui cele trei nave din clasa Dolphin, de primă generație, care sunt în serviciu din jurul anului 2000.