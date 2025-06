Masacru în Rafah: Zeci de palestinieni au fost uciși în timp ce așteptau să primească mâncare. Armata israeliană ar fi deschis focul

Peste 30 de palestinieni au fost uciși duminică, iar alți zeci au fost răniți, în timp ce așteptau să primească alimente de la un centru de distribuție susținut de Israel în orașul Rafah, din sudul Fâșiei Gaza. Potrivit martorilor și personalului medical, armata israeliană ar fi deschis focul asupra mulțimii adunate pentru ajutor umanitar, scrie The Guardian.

„Fratele meu a mers să ia alimente de la punctele de distribuție americane din Rafah, când au început să tragă în ei”, a povestit Yarin Abu al-Naja, în vârstă de 44 de ani. „Soldații israelieni au început să tragă în oameni. Fratele meu era cu doi prieteni: unul a fost împușcat mortal, celălalt a fost grav rănit la cap, iar fratele meu a fost nimerit în spate.”

Transportul răniților s-a făcut cu căruțe trase de măgari, din cauza lipsei ambulanțelor, a mai spus Naja: „Erau zeci de răniți și morți. În spital nu mai erau paturi libere. Am văzut oameni cu membre lipsă, capete zdrobite, răni deschise – o scenă de coșmar.”

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a confirmat că spitalul său de campanie din Rafah a primit 179 de persoane rănite, dintre care 21 au fost declarate decedate la sosire. Potrivit ICRC, toți cei aduși susțineau că încercau să ajungă la un punct de distribuție a ajutoarelor.

Este cel mai mare număr de răniți prin armă înregistrat de spital într-un singur incident, de la înființarea sa.

Autoritățile sanitare locale au transmis că cel puțin 31 de victime au fost transportate la spitalul Nasser, în timp ce Semiluna Roșie a raportat încă 14 răniți în apropierea unui alt punct de distribuție din centrul Gazei.

⚠️Unbelievable Israeli open fire directly at starving people gathered to get aid in Rafah! pic.twitter.com/MPisVFVAXa

Un oficial al Forțelor de Apărare ale Israelului a admis însă că s-au tras „focuri de avertisment către câțiva suspecți care se apropiau de soldați”, fără a preciza cine erau aceștia.

Fundația umanitară susținută de Israel, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), a transmis că distribuirea ajutoarelor s-a făcut „fără incidente” în cursul dimineții și a negat orice implicare anterioară în incidente armate. GHF funcționează în zone controlate de armata israeliană, unde accesul presei este sever restricționat.

Martorii spun că armata israeliană ar fi interzis apropierea de centru înainte de ora 6 dimineața. Însă oamenii s-au adunat încă de la ora 5, iar când au început să alerge spre centru, în zona sensului giratoriu Flag, la circa 1 kilometru distanță, s-ar fi deschis focul.

Palestinian survivors shared footage of Israeli regime tanks firing machine guns during yesterday's attack in Rafah. The indiscriminate shooting slaughtered 35 and wounded dozens as starving civilians walked toward aid hubs.



Silence is complicity. pic.twitter.com/3LT3tBjr3A