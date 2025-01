Melania Trump și-a lansat propria criptomonedă înainte de învestirea soțului său la Casa Albă

Melania Trump a lansat o criptomonedă duminică, înainte de învestirea soţului său, Donald Trump, ca preşedinte al SUA, relatează BBC.

Anunţul ei vine la o zi după ce preşedintele ales Donald Trump a lansat criptomoneda $Trump. Ambele monede au înregistrat creşteri, dar au avut parte de tranzacţii volatile.

„Meme-ul oficial Melania este live! Puteţi cumpăra $MELANIA acum”, a postat ea duminică pe platforma socială X.

