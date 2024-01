Mercenari americani din Navy Seal au executat asasinate politice în Yemen, la comanda Emiratelor Arabe Unite | Mercenar Spear: "Un lider civil pentru unii e terorist pentru alții"

Emiratele Arabe Unite, EAU, au finanțat asasinate politice în Yemen, apelând în acest sens la mercenari proveniți din Navy Seal, forțele de elită ale Marinei militare a Statelor Unite ale Americii.

Sursa foto: DPA Images / Wail Shaif

O investigație realizată de BBC aduce relatări asumate și mărturii sub anonimat în acest sens, în contextul în care conflictul din Yemen a revenit în centrul atenției internaționale, din cauza atacurilor efectuate de insurgenții Houthi asupra traficului comercial din Marea Roșie.

Potrivit BBC, regimul din Emirate a angajat mercenari americani în 2015 și i-a folosit atât pentru asasinate țintite, cât și pentru a-i instrui pe asasini locali, utilizați apoi în execuția unor crime la comandă, al căror număr a crescut în ultimii ani.

Guvernul EAU a negat acuzațiile din investigația BBC, susținând că acestea sunt "false și lipsite de temei".

Ce a descoperit investigația BBC

Crimele din Yemen - care însumează peste 100 de asasinate într-o perioadă de trei ani - reprezintă doar un element al conflictului sângeros ce opune mai multe puteri internaționale pe câmpul de luptă în care s-a transformat cea mai săracă țară din Orientul Mijlociu.

Guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional este contestat de rebelii Houthi, susținuți de Iran și considerați în prezent de SUA drept "teroriști globali".

Războiul civil din Yemen a început în 2014. În urma luptelor, guvernul legitim a pierdut controlul asupra nordului țării în favoarea rebelilor.

În 2015, SUA și Regatul Unit au sprijinit o coaliție formată în principal din state arabe, condusă de Arabia Saudită și având EAU drept partener-cheie, pentru a-i respinge pe rebeli.

Coaliția a invadat Yemenul, iar Emiratele Arabe Unite au fost însărcinate cu securitatea în sudul țării și au devenit principalul aliat al SUA în lupta împotriva terorismului în regiune, în contextul în care gruparea Al-Qaeda era de mult timp prezentă în regiunea sudică a țării și câștiga teritoriu.

Jurnalistul BBC Nawal al-Maghafi notează că, în loc să acționeze pentru a aduce stabilitatea în zona desemnată, Emiratele Arabe Unite au preferat să recurgă la asasinate împotriva dușmanilor politici ai regimului.

Asasinatele au început în 2015, fiind angajați în acest sens mercenari provenind din US Navy Seals (acronimul de la SEa, Air and Land, forțe ale marinei SUA care operează pe apă, din aer și pe uscat, n.r.).

EAU au profitat de conflictul din Yemen pentru a-și lichida inamicii politici

Majoritatea celor asasinați erau membri ai Islah, filiala yemenită a Frăției Musulmane. Este o mișcare islamistă sunnită populară, cu caracter internațional, care nu a fost niciodată clasificată de SUA ca organizație teroristă, dar care este interzisă în mai multe țări arabe, inclusiv în Emiratele Arabe Unite.

Aici, activitatea Frăției Musulmane este considerată de conducătorii țării drept o amenințare la adresa puterii lor.

Jurnalistul Nawal al-Maghafi invocă imagini filmate din dronă, realizate în decembrie 2015, cu ocazia unui astfel de asasinat.

Filmul ar proveni de la compania privată americană de securitate Spear Operations Group.

Al-Maghafi relatează că s-a întâlnit la Londra, în 2020, cu unul dintre responsabilii misiunii din decembrie 2015. Isaac Gilmore este un fost membru Navy Seal care a devenit ulterior director de operațiuni al Spear.

Gilmore și alți foști militari americani admit că au fost angajați de Emiratele Arabe Unite pentru a efectua asasinate în Yemen.

Cu excepția primei misiuni, în care a fost vizat deputatul yemenit Ansaf Mayo, reprezentantul Spear a refuzat să vorbească despre persoanele de pe "lista cu ținte" furnizată organizației sale de către EAU.

Mayo, prima țintă Spear, era liderul Islah în orașul portuar Aden, devenit capitala temporară a guvernului yemenit din 2015.

Potrivit BBC, el a scăpat cu viață și trăiește exil de atunci.

Mercenar Spear: "Un lider civil pentru unii este terorist pentru alții"

"L-am chestionat pe Gilmore cu privire la faptul că Islah nu a fost niciodată clasificată ca organizație teroristă de către autoritățile americane", povestește jurnalistul BBC.

"Conflictele moderne sunt, din păcate, foarte opace. Vedem acest lucru în Yemen: pentru unii, e vorba de un lider civil și cleric. Pentru alții, e vorba de un terorist", a răspuns el.

Gilmore și un alt angajat Spear în Yemen la acea vreme, Dale Comstock, au afirmat că misiunea lor în această țară s-a încheiat în 2016.

Dar asasinatele din sudul Yemenului au continuat. De fapt, acestea au devenit mai frecvente, potrivit investigatorilor Reprieve, un grup pentru drepturile omului.

Aceștia au examinat 160 de omoruri la comandă comise în Yemen între 2015 și 2018. Majoritatea au fost comise începând cu 2016.

Potrivit sursei citate, doar 23 dintre cele 160 de persoane ucise aveau legături cu terorismul.

Tehnică de asasinat marca Spear: o explozie ca diversiune, urmată de un foc letal

Toate omorurile au înfăptuite folosind tactici utilizate chiar de Spear: detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat (IED) ca diversiune, urmată de o împușcătură țintită.

Potrivit lui Huda al-Sarari, avocatului yemenit pentru drepturile omului, cel mai recent asasinat politic din Yemen a avut loc luna trecută.

Este vorba de un imam ucis în Lahj prin metoda descrisă anterior.

Isaac Gilmore, Dale Comstock și alți doi mercenari Spear care au cerut să nu fie numiți au declarat că organizația lor a fost implicată în instruirea ofițerilor EAU la baza militară a Emiratelor Arabe Unite din Aden.

Întrucât, în urma misiunii inițiale, de execuție a asasinatelor, mercenarii Spear fuseseră expuși și deveniseră vulnerabili, sarcina lor a fost schimbată: li s-a cerut să instruiască militari din Emirate pentru a doborî, ei înșiși, "țintele" decise de guvern.

Investigație BBC: EUA au susținut crearea unei unități de asasini de elită în sudul Yemenului

Alte surse yemenite citate de jurnalistul BBC au confirmat această situație. Între aceste surse, sunt citați doi bărbați care au declarat că au efectuat asasinate care nu aveau legătură cu terorismul, după ce au fost instruiți în acest sens de către militari EAU.

De asemenea, este notată mărturia unui alt bărbat, care a declarat că i s-a oferit eliberarea dintr-o închisoare din EAU în schimbul asasinării unui lider yemenit de rang înalt. Persoana în cauză susține că a refuzat oferta.

Materialul BBC mai precizează că, până în 2017, EAU au susținut crearea unei forțe paramilitare, ca parte a Consiliului de tranziție sudică (STC) finanțat de Emiratele Arabe Unite.

Este vorba despre o organizație de securitate care conduce o rețea de grupuri armate în sudul Yemenului.

Entitatea respectivă a operat în zonă primind ordine doar din Emirate, iar luptătorii săi nu au fost antrenați doar pentru a lupta pe liniile de front active, ci și pentru a executat asasinate, potrivit BBC.

Foto principală: ruina unui vehicul în orașul portuar Aden, după un atac cu mașină capcană