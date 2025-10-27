Milei câștigă alegerile din Argentina cu austeritatea „drujbă”. Trump amenințase că nu va mai ajuta țara dacă partidul acestuia pierde

Foto: Getty Images

Președintele Argentinei, Javier Milei, și-a condus partidul către o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare intermediare de duminică, după ce și-a definit primii doi ani de mandat prin tăieri radicale de cheltuieli și reforme liberalizare a pieței argentiniene, relatează BBC. Partidul său, La Libertad Avanza (trad. sp. -„Libertatea Înainte”), a obținut aproape 41 % din voturi, câștigând 13 dintre cele 24 de locuri din Senat și 64 din cele 127 de locuri din Camera Deputaților aflate în joc.

Rezultatul este esențial pentru Milei pentru continuarea programului său de reducere a cheltuielilor statului și de dereglementare a economiei.

Înaintea scrutinului, aliatul său, Donald Trump, declarase clar că ajutorul american de 40 miliarde de dolari prin care a fost salvată economia argentiniană de la implozie, va fi acordat doar dacă Milei câștigă aceste alegeri, într-o evidentă implicare a guvernului SUA în politică internă a țării sud-americane. Susținătorii au salutat acest sprijin, în timp ce criticii l-au acuzat pe Trump de ingerință externă în alegerile din Argentina.

Într-un omagiu aliatului său nord-american, Milei le-a spus susținătorilor care scandau:

„Trebuie să consolidăm drumul reformei pe care am pornit pentru a schimba istoria Argentinei o dată pentru totdeauna… să facem Argentina măreață din nou”.

Până la aceste alegeri, partidul său avea doar 7 senatori și 37 de deputați, ceea ce făcea ca programul său de austeritate să întâmpine obstacole majore. Veto-urile sale asupra legilor privind finanțarea universităților de stat, a serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și a îngrijirii medicale pentru copii fuseseră toate anulate de opoziție.

După victoria de duminică, sute de simpatizanți s-au adunat în fața hotelului din Buenos Aires unde Milei urmărea rezultatele, scandând „libertate”.

„Milei nu avea nici 15 % din Congres de partea lui. Acum, cu mult mai mulți deputați și senatori, va putea schimba țara într-un an”, a spus Dionisio, un tânăr alegător. „Provincia noastră a fost devastată de guvernele anterioare”, a adăugat Ezequiel. „Acum, slavă Domnului, libertatea a învins. Vrem ca fiica noastră să crească într-o țară frumoasă. Ce s-a întâmplat în anii trecuți e de neiertat”.

Milei a trecut primul test

Aceste alegeri au fost primul test național al popularității lui Milei de la preluarea mandatului în 2023, când promisese să reducă statul „cu drujba” — pe care chiar a fluturat-o în mitinguri electorale. De atunci a tăiat bugete pentru educație, pensii, sănătate, infrastructură și subvenții, și a concediat zeci de mii de angajați publici.

Susținătorii — inclusiv Trump — îl laudă pentru că a îmblânzit inflația (care depășea 100% anual înaintea mandatului său), a redus deficitul și a redat încrederea investitorilor.

Criticii, în schimb, spun că prețul acestor realizări este creșterea șomajului, declinul industriei, prăbușirea serviciilor publice, scăderea puterii de cumpărare și o recesiune iminentă.

Milei a menținut inflația scăzută susținând artificial peso-ul, ceea ce l-a făcut supra-evaluat și a redus rezervele valutare înaintea unor plăți ale datoriei de 20 miliarde de dolari anul viitor — stârnind temeri privind o nouă criză economică.

Împreună cu rezultatul slab din septembrie în provincia Buenos Aires, piețele financiare s-au temut că programul său de austeritate nu va fi sustenabil politic. Aceste îngrijorări au determinat SUA să intervină, oferind o linie de salvare de 40 miliarde de dolari, combinând un swap valutar, achiziții de peso și investiții private.

Înaintea scrutinului, creșteau îndoielile asupra viitorului politic al lui Milei, din cauza oboselii populației față de austeritate și a unor scandaluri de corupție care au lovit partidul. Prezența la vot a fost de 67,9 %, cea mai scăzută într-un scrutin național din ultimele decenii — semn al unei apatii generalizate față de clasa politică.

Unii alegători l-au sprijinit fără entuziasm. „Milei mai are doi ani și ar trebui să facă ce poate,” a spus Dardo, un antreprenor din Buenos Aires. „Cred că suntem pe drumul cel bun, dar clasele de mijloc și muncitoare suferă prea mult”. El este, totuși, sceptic în privința ajutorului american: „La un moment dat tot va trebui să plătim pentru el”.

Alții, precum Thiago, student la științe politice, spun că înțeleg nevoia de echilibru fiscal, dar critică metodele lui Milei: „Nu se investește suficient în spitale, infrastructură, în persoanele cu dizabilități. E o speranță oarecum falsă”.

Totuși, rezultatul arată că mulți argentinieni nu vor să revină la modelul peronist pe care Milei îl acuză pentru decenii de eșecuri economice. „Argentinienii au arătat că nu vor să se întoarcă la modelul eșuat — modelul inflației, modelul statului inutil,” a declarat Milei.

Piețele financiare sunt așteptate să reacționeze pozitiv după victorie — semn că, cel puțin pentru moment, supraviețuirea politică a lui Milei menține în viață și experimentul său economic, precum și sprijinul american.

Această victorie îi oferă capacitatea de a aplica reforme și mai radicale înaintea alegerilor prezidențiale din 2027, când numele său ar putea apărea din nou pe buletinul de vot. Întrebarea este dacă alegătorii de rând se vor simți mai bine sau dacă durerea provocată de tăieri le va pune din nou răbdarea la încercare.