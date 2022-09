O ”minge de foc” pe cerul Scoţiei şi al Irlandei de Nord: ”A fost incredibil”

Reţeaua Meteor a anunţat că a început să primească notificări cu privire la apariția pe cer a unei mingii de foc.observată în timpul nopţii. Meteor investighează pentru a stabili dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spaţiale.

Majoritatea rapoartelor provin din Scoţia şi din Irlanda de Nord.

”Îmi plimbam câinele. Era aproape ora 22:00, când am văzut o lumină puternică pe cer. La început m-am gândit că poate fi un foc de artificii pentru că sunt multe partide de fotbal în Scoţia, dar mi-am dat seama rapid că nu era vorba despre asta şi am scos telefonul să văd dacă pot să surprind momentul”, a povestit Danny Nell, în vârstă de 21 de ani pentru agenţia de presă PA.

have i just seen a meteor fly over Johnstone?? pic.twitter.com/lPK14hTzxl