Miniștrii de Finanțe din G7 se reunesc de urgență pentru a evalua impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 18:31 08 Mar 2026 Modificat la 18:31 08 Mar 2026

Întâlnirea este programată să dureze aproximativ o oră și va avea loc la prânz, interval ales pentru a permite participarea tuturor membrilor, de la Statele Unite până în Japonia. sursa foto: Getty

Miniștrii de Finanțe din statele G7 se vor reuni luni, într-o videoconferință convocată de președinția franceză, pentru a discuta situația din Golf. Întâlnirea este programată pentru ora 13:30 (12:30 GMT), a anunțat duminică Ministerul francez al Economiei și Finanțelor, relatează Agerpres.

„Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele din ultimele zile şi este destinată să ofere oportunitatea de a evalua situaţia din Golf dintr-o perspectivă economică”, a precizat Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor într-un comunicat de presă transmis AFP.

Reuniunea va fi prezidată de ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, care se va afla la Bruxelles pentru o întâlnire a Eurogrupului. La discuții sunt invitați miniștrii de Finanțe și guvernatorii băncilor centrale din țările G7 –Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia.

Întâlnirea este programată să dureze aproximativ o oră și va avea loc la prânz, interval ales pentru a permite participarea tuturor membrilor, de la Statele Unite până în Japonia.

Potrivit unei surse din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, citate de AFP, confirmările finale de participare au fost primite duminică după-amiază.

Pe agenda discuțiilor ar urma să se afle posibilele consecințe economice și energetice ale conflictului declanșat în weekendul trecut, după atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului.

După reuniune este așteptată publicarea unui comunicat oficial.

Franța deține în acest an președinția G7. Prima reuniune a miniștrilor de Finanțe din cadrul grupului, organizată sub conducerea Parisului, a avut loc tot în format de videoconferință pe 27 ianuarie, iar o altă întâlnire este programată pentru 18–19 mai, la Paris.