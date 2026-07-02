Ministrul german al Apărării spune că și-a făcut provizii în caz de război: „Eu și soția avem rezerve pentru câteva zile”

Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius. Foto: Getty Images

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat într-un interviu pentru publicația germană Spiegel că s-a pregătit pentru eventualitatea unui război cu provizii speciale de alimente și apă și că el și soția s-ar putea descurca „fără probleme” câteva zile.

Pistorius a fost întrebat dacă armata germană este pregătită de război, având în vedere faptul că a vorbit mult despre această nevoie ca armata să-și consolideze capacitățile. Jurnalistul care i-a luat interviul l-a întrebat și cu privire la faptul că nu mai folosește atât de des formula în discursurile sale publice.

„Pentru că termenul și-a produs efectul. Atunci voiam să trezesc oamenii, să atrag atenția asupra faptului că trebuie să facem mai mult pentru apărarea noastră.

Voiam să spun că numai cel care poate purta un război poate descuraja. Bundeswehrul se pregătește pentru un război defensiv, nu pentru altceva.

Mulți îmi spun astăzi că au considerat importantă dezbaterea de atunci și că ea a mișcat mult societatea. Am observat, însă, și că termenul i-a speriat pe unii. Nu asta intenționasem. Așa că îl folosesc mai rar. Convingerea mea nu s-a schimbat”, a răspuns Boris Pistorius.

Întrebat dacă armata germană este mai pregătită acum de un război defensiv decât era în anul 2022, când Putin a declanșat războiul din Ucraina, Pistorius a spus că „încă sunt multe lipsuri”, dar că situația este „complet diferită acum”.

„Cu siguranță, și în mai multe privințe. Desigur, există încă lipsuri. Multe dintre lucrurile pe care le-am comandat nu au ajuns încă în depozite. Dar astăzi ne aflăm într-o situație complet diferită față de acum trei ani: efectivele noastre cresc, ne antrenăm altfel, construim mult mai mult decât în anii trecuți și dezvoltăm noi capacități, inclusiv în domeniul dronelor, folosind tot ce învățăm din Ucraina”, a spus Pistorius.

Apoi, Pistorius a fost întrebat cât de pregătit este „personal” pentru un ipotetic război. Ministrul german a spus că are provizii făcute pentru o situație de criză și că aceste rezerve ar putea să-i ajungă „câteav zile fără probleme”.

„Eu și soția mea ne-am putea descurca fără probleme câteva zile. Mai ales în privința apei, ne-am asigurat că avem suficientă”, a spus el.

Pistorius a mai spus și că ministeriatul său este diferit de altele și pentru că apărarea germană dispune acum de mult mai multe fonduri decât în trecut.

„Este șansa de a ne asigura că nimeni nu îndrăznește să ne atace. Aceasta este descurajarea. Fără libertate și pace, nimic nu mai contează. Pentru asta, fiecare euro este bine cheltuit. Pe de altă parte, este o responsabilitate uriașă, pentru că vrem să folosim banii cât mai bine și să achiziționăm echipamente eficient. Mai ales ținând cont de situația bugetară și de constrângerile de economisire care există”, a mai spus șeful apărării Germaniei.