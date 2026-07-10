Morții din incendiul de pădure din Spania ar fi străini. Patru cadavre, găsite într-o mașină

2 minute de citit Publicat la 11:45 10 Iul 2026 Modificat la 11:45 10 Iul 2026

Flăcările unui incendiu de pădure au ucis cel puțin 11 oameni în provincia spaniolă Almeria. Sursă foto: captură video Diario de Almeria via X

Majoritatea celor 11 victime ale incendiului de pădure declanșat joi seară în apropiere de Almeria, în regiunea Andaluzia din sudul Spaniei, ar fi cetățeni străini, au comunicat autoritățile.

Oficialii au revizuit între timp primul bilanț, care vorbea despre 12 persoane decedate, transmite vineri Agerpres, care citează AFP.

"Totul pare să indice că, în ce privește persoanele decedate, avem de-a face în majoritate, chiar în totalitate, cu străini", a explicat consilierul regional pentru situații de urgență, Antonio Sanz, într-un video publicat pe platforma X.

El a adăugat însă că o concluzie definitivă trebuie să aștepte identificarea.

Patru cadavre, găsite într-o mașină cu volan pe dreapta

Conform primelor investigații, unele victime ar fi fost prinse de flăcări în timp ce încercau să fugă din zona afectată, situată în apropierea satului Bedar.

Patru victime se aflau într-un automobil cu volanul pe dreapta, ceea ce ar sugera că ar putea fi vorba de britanici.

Celelalte șapte persoane decedate ar fi încercat să scape cu fuga.

Nouăsprezece persoane erau în continuare dispărute la ora acestei actualizări, în timp ce serviciile de urgență continuau operațiunile de căutare și salvare în zonă.

Bilanțul de cel puțin 11 morți al incendiilor de pădure de lângă Almeria este cel mai grav din ultimele peste două decenii în Spania.

Informații neconfirmate oficial: incendiul din Almeria ar fi de natură electrică

Martorii susțin că incendiul ar fi fost provocat de prăbușirea unei linii electrice, după care focul s-a extins rapid către o zonă împădurită din apropiere.

Autoritățile nu au confirmat imediat cauza focului.

Aproximativ 150 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului din de lângă Bedar.

Acest dezastru a dus la închiderea unor drumuri, iar aproximativ 1.000 de locuitori au fost evacuați, potrivit serviciilor de urgență.

Premierul Pedro Sanchez anunțase în luna mai că Spania va organiza în această vară cea mai amplă operațiune de combatere a incendiilor de vegetație din istoria țării.

În luna iunie, Spania a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie zilnică din 1950 și mai multe recorduri absolute de temperatură pentru această lună. În unele regiuni ale țării au fost prognozate temperaturi de până la 42 de grade Celsius.

Anul trecut, incendiile au distrus în Spania o suprafață-record de 393.000 de hectare, potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere.

Suprafața este de peste șase ori mai mare decât media înregistrată de această țară în perioada 2006-2024.