Muncă fără viză, roaming gratuit şi porţi automate: ce aduce noul acord comercial Marea Britanie-Elveţia

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Avocaţii, contabilii şi alţi profesionişti din Marea Britanie şi Elveţia vor putea lucra în ţara celuilalt fără viză, timp de 90 de zile pe an, potrivit unui acord comercial pe servicii anunţat luni de cele două state. Înţelegerea le va permite, totodată, călătorilor britanici să folosească porţile automate de control al paşapoartelor pe aeroporturile elveţiene şi să-şi utilizeze telefoanele mobile în Elveţia fără taxe de roaming. Este al şaselea acord comercial încheiat de Londra în ultimii doi ani, pe fondul fragmentării comerţului global declanşat de războiul tarifar al lui Donald Trump, scrie Financial Times.

Secretarul pentru comerţ Peter Kyle a declarat că acordul – care urmăreşte creşterea exporturilor de servicii către Elveţia cu 5,2 miliarde de lire sterline pe an, în următorul deceniu – este „cel mai important acord comercial pe servicii negociat vreodată de Marea Britanie”.

„Acest acord va însemna traversarea mai rapidă a frontierei, telefonie mai ieftină pentru familii şi pentru cei care călătoresc în interes de afaceri în Elveţia, precum şi noi oportunităţi pentru firmele britanice care îşi vând serviciile de top peste hotare”, a adăugat el.

Elveţia este a şasea cea mai mare piaţă de export de servicii a Marii Britanii, cu 21 de miliarde de lire sterline anul trecut – adică doar 4% din exporturile de servicii. Cu toate acestea, experţii spun că acordul este important pentru că stabileşte un reper pentru viitoarele înţelegeri, într-un sector în care Marea Britanie este competitivă la nivel internaţional.

Allie Renison, fost consilier în cadrul Departamentului britanic pentru Afaceri şi Comerţ, în prezent la firma de consultanţă SEC Newgate, a spus că acordul include domenii liberalizate într-o măsură fără precedent.

„Oferă angajamente cuprinzătoare pentru serviciile profesionale şi de afaceri, încredere pentru comerţ prin protejarea proprietăţii intelectuale şi claritate în privinţa interacţiunii dintre regulile noastre respective privind datele”, a adăugat ea.

Guvernul elveţian a subliniat că acordul transmite şi un semnal geopolitic: „Într-un context marcat de fragmentare crescândă şi de incertitudine în privinţa politicii comerciale, două mari puteri economice europene din afara UE îşi consolidează parteneriatul strategic şi îşi reafirmă angajamentul faţă de pieţe deschise, reguli de încredere şi o cooperare economică strânsă”.

Noul acord va actualiza înţelegerea de liber schimb dintre Marea Britanie şi Elveţia axată pe bunuri, semnată în 2019 şi bazată, în mare parte, pe un acord UE-Elveţia din 1972.

Pe lângă posibilitatea profesioniştilor britanici şi elveţieni de a lucra fără viză timp de 90 de zile pe an, vor fi simplificate şi rutele de vize pe termen lung pentru companiile care vor să-şi transfere angajaţii în mod mai permanent – deşi pragurile salariale rămân neschimbate, au precizat oficialii britanici.

Organizaţiile din domeniul financiar şi juridic au salutat acordul. Jon Holt, directorul general al KPMG pentru Marea Britanie şi Elveţia, a numit înţelegerea „un pas extrem de strategic”, care va face mai uşoară munca oamenilor pe ambele pieţe. David Durlacher, directorul general al Julius Baer International, a spus că acordul va susţine „ambiţiile de creştere pe termen lung” ale băncii elveţiene.

Industria turismului s-a declarat mulţumită de prevederile privind porţile electronice (e-gates), care ar urma să reducă timpii de aşteptare pentru cei 800.000 de vizitatori britanici care ajung anual în Elveţia. În prezent, în perioadele aglomerate, aşteptarea poate ajunge la 60-90 de minute.

Data de la care se va putea intra prin porţile electronice nu a fost încă stabilită, primele aeroporturi urmând să fie Zurich şi Geneva, apoi Basel.

Mark Tanzer, directorul executiv al Abta, asociaţia agenţiilor de turism, a spus că îmbinarea dintre porţile electronice, eliminarea taxelor de roaming şi călătoriile fără viză pentru profesionişti reprezintă „un rezultat excelent” pentru turismul şi exporturile britanice.

Şi industria farmaceutică a salutat secţiunile din acord care vor consfinţi legal drepturile de proprietate intelectuală pentru medicamente. Mark Samuels, directorul executiv al Medicines UK – organizaţie care reprezintă producătorii de medicamente generice ce furnizează, împreună, nouă din zece medicamente din sistemul public de sănătate britanic (NHS) – s-a declarat mulţumit de înţelegere. Acordul a fost susţinut şi de AstraZeneca UK, şi de Roche.