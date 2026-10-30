Noaptea în care Binance a pierdut 6,3 miliarde de dolari. Cum arată cronologia celui mai mare atac cibernetic din istoria internetului

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Un singur laptop compromis, mai puțin de patru ore și 6,3 miliarde de dolari dispăruți: așa arată cel mai mare atac informatic din istorie, care a lovit Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, iar urmele duc, potrivit anchetatorilor, spre un grup de hackeri nord-coreeni care mai are la activ un jaf de miliarde, scrie Euronews.

Anchetatorii încearcă să afle cum au reușit hackerii să fure 6,3 miliarde de dolari (5,6 miliarde de euro) de la platforma de tranzacționare a criptomonedelor Binance, în ceea ce este descris drept „cel mai mare atac informatic din istorie”, iar indiciile sugerează că atacul a fost pus la cale de un grup de hackeri nord-coreeni.

Sumele implicate le depășesc cu mult pe cele din atacurile anterioare asupra platformelor cripto, precum Bybit (1,5 miliarde de dolari, 1,39 miliarde de euro), Poly Network (610 milioane de dolari, 545 de milioane de euro) și Ronin Network (540 de milioane de dolari, 482 de milioane de euro).

Incidentul de la Binance este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice care au avut loc în această lună, iar experții în securitate cibernetică pun valul de incidente în mare parte pe seama folosirii tot mai răspândite a inteligenței artificiale pentru găsirea vulnerabilităților.

Binance este cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume și controlează, potrivit companiei, aproximativ 35% din piața cripto. Platforma este un pilon esențial al ecosistemului cripto, permițând oamenilor să cumpere și să vândă criptomonede.

La fel ca în cazul caselor de schimb valutar tradiționale, Binance păstrează monedele clienților în portofele pe care le controlează și procesează retragerile din câteva dintre aceste portofele, care sunt conectate permanent la internet.

Atacul a durat puțin sub patru ore: hackerii au obținut acces la mai multe portofele prin intermediul unui laptop compromis și au transferat fondurile din portofelele Binance în ale lor.

Din fericire, Binance și partenerii săi au reușit să înghețe 2,7 miliarde de dolari (2,4 miliarde de euro) din fondurile furate, însă restul banilor se află, neatinși, în portofelele atacatorilor.

Iată cronologia evenimentelor:

Joi

22:29 CET Binance anunță că investighează activ semnalările privind o posibilă problemă de securitate și îi asigură pe clienți că fondurile lor sunt „complet în siguranță”, dar îi avertizează să fie atenți la „escrocherii”.

23:15 CET Compania anunță că efectuează verificări de securitate, iar retragerile vor fi reluate imediat ce problema va fi rezolvată.

Vineri

00:06 CET Compania suspendă tranzacționarea pe Binance Alpha, precizând că aceasta va fi reluată după rezolvarea problemei de securitate. Îi asigură din nou pe clienți că fondurile lor sunt în siguranță.

00:22 CET Binance anunță pentru prima dată că sunt afectate active. Compania spune că are cunoștință de informațiile privind fonduri înghețate și precizează că, până în acel moment, au fost înghețate 2,54 miliarde de dolari (2,26 miliarde de euro). Adaugă că suma ar putea crește, pe măsură ce lucrează îndeaproape cu forțele de ordine și cu autoritățile competente pentru a urmări și îngheța activele.

01:13 CET Binance transmite un comunicat în care spune că va „acoperi toate pierderile” și că, din precauție, toate depunerile și retragerile au fost suspendate temporar.

01:52 CET Compania actualizează valoarea activelor înghețate, care a urcat la 3 miliarde de dolari (2,68 miliarde de euro).

03:25 CET Binance dezvăluie că impactul total este de aproximativ 6,3 miliarde de dolari (5,6 miliarde de euro), iar ancheta sugerează că punctul de intrare ar fi fost laptopul compromis al unui inginer DevOps, prin care atacatorii au obținut acces la un container de servicii și au putut trimite tranzacții de retragere neautorizate.

Compania adaugă că nu există dovezi că ar fi fost divulgate cheile private ale vreunui portofel. Din precauție, a revocat autorizația adreselor afectate și a apelat la forțele de ordine și la partenerii din domeniul blockchain pentru a urmări și recupera fondurile, pe lângă înghețarea conturilor.

05:36 CET Într-o actualizare, compania spune că incidentul a fost cauzat de mai mulți factori, nu doar de laptopul compromis.

09:47 CET Binance își confirmă declarația anterioară potrivit căreia un laptop compromis ar fi putut fi punctul de intrare, dar spune că anchetatorii au descoperit și alte breșe în ceea ce a fost un „atac complex”. Compania precizează că serviciile de retragere ar urma să fie reluate în 45 de ore.

11:55 CET Compania anunță că a început recuperarea activelor afectate pentru utilizatori și că va acoperi pierderile din fondurile proprii, având 6,34 miliarde de dolari (5,66 miliarde de euro) rezervați pentru acest incident.

„Vom trece peste această furtună”, a transmis compania pe rețeaua de socializare X.

Cum au procedat hackerii?

Binance a declarat că incidentul a fost un „atac complex”, cauzat de mai mulți factori.

Ancheta inițială sugerează că breșa de securitate ar putea implica laptopul compromis al unui inginer DevOps, care i-a permis atacatorului să obțină acces la un container de servicii și să trimită tranzacții de retragere neautorizate.

Compania de infrastructură pentru date blockchain Bitquery arată că propriul sistem de retragere al Binance a semnat transferuri de 6,3 miliarde de dolari (5,6 miliarde de euro) din 17 portofele „fierbinți”, conectate permanent la internet, în puțin sub patru ore, între ora 21:04 de joi seară și ora 00:56 de vineri dimineață (CET).

Acest lucru i-a determinat pe emitenții de stablecoin Tether, Circle și Arbitrum, alături de alți patru emitenți mai mici, să înghețe 2,7 miliarde de dolari pentru a împiedica furtul fondurilor, potrivit Bitquery, în timp ce Bitcoin a confirmat că au fost înghețate în total 3 miliarde de dolari.

Înainte să înceapă înghețarea fondurilor, atacatorul a mai apucat să schimbe stablecoin-uri în valoare de 729 de milioane de dolari. În final, acesta deținea încă aproximativ 3,1 miliarde de dolari, în mare parte în Ether și Bitcoin, potrivit Bitquery.

Bitquery mai arată că fondurile au fost trimise către adrese noi de pe nouă blockchain-uri, cele mai afectate fiind Ethereum, Bitcoin și TRON.

Compania continuă ancheta împreună cu forțele de ordine și cu partenerii din domeniul analizei blockchain, pentru a urmări și recupera fondurile.

Binance a suspendat temporar depunerile și retragerile până la finalizarea verificărilor de securitate, a revocat autorizația adreselor afectate și a apelat la forțele de ordine și la partenerii din domeniul analizei blockchain pentru a urmări și recupera fondurile.

Compania a anunțat că va publica o analiză tehnică detaliată a incidentului după încheierea anchetei și verificarea faptelor.

De asemenea, intenționează să publice o versiune actualizată a dovezii rezervelor (Proof of Reserves) după remedierea problemelor.

Cine se află în spatele atacului?

Compania de analiză blockchain și securitate cibernetică TRM Labs susține că atacul a fost comis de TraderTraitor, un grup de hackeri nord-coreeni.

„Pe baza unor informații solide, obținute atât din datele blockchain, cât și din afara acestora, facem această evaluare cu un grad ridicat de încredere”, a transmis compania într-un comunicat.

TRM Labs amintește și că FBI a indicat același grup ca responsabil pentru atacul de 1,5 miliarde de dolari (1,34 miliarde de euro) asupra Bybit, din februarie 2025.