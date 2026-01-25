Noi atacuri ale Kremlinului la adresa liderilor europeni: “Sunt prea slabi pentru a-l opri pe Trump”

"Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump", a susţinut Peskov. FOTO: Hepta

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a luat în derâdere conversația cu Emmanuel Macron dezvăluită de Donald Trump în contextul Forumului de la Davos, precizând că actualii politicieni europeni nu vor putea să se opună preşedintelui american, potrivit EFE, citată de Agerpres.

"Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump", a susţinut Peskov, la televiziunea rusă.

El a subliniat că "schimbările dramatice" care au loc în ultima vreme sunt o consecinţă a "standardelor duble" şi a "ipocriziei" care "au predominat în Europa timp de multe decenii".

"Din păcate, acestea sunt produsul generaţiei slabe de politicieni aflaţi acum la putere în Europa", a remarcat el.

Pentru a da un exemplu, el a menţionat reacţia europenilor atunci când Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, din Elveţia, conversaţia sa cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

"Foarte interesant. Toţi europenii s-au enervat pur şi simplu (...). Dar când Macron a făcut publică conversaţia cu (preşedintele rus Vladimir) Putin, nimeni nu s-a mai enervat", a remarcat el.

Rusia refuză discuțiile cu şefa diplomaţiei europene

Kremlinul a mai declarat că Rusia nu va discuta niciodată nimic cu şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi că va aştepta până când aceasta îşi va încheia mandatul.

"Cum poţi discuta orice cu Kaja Kallas? Noi nu vom discuta niciodată nimic cu ea şi nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, iar asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să aşteptăm până când pleacă", i-a declarat Peskov reporterului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat rusă.

Peskov a recunoscut, de asemenea, că metodele folosite de Trump nu corespund "în întregime" cu ordinea multipolară pe care Rusia o promovează de ani de zile, deoarece liderului american îi place să impună legea celui mai puternic şi se aşteaptă ca adversarii săi să "îşi plece capetele", lucru pe care Rusia nu are nicio intenţie să-l facă.

"Trump este un politician experimentat care îşi clădeşte abordarea pe principiile lumii afacerilor, o lume dură şi nemiloasă. Şi îşi apără interesele, desigur, în primul rând interesele ţării sale", a declarat el.

Putin, care nu a criticat public acţiunile Casei Albe în Venezuela, Iran sau Groenlanda, nu a răspuns încă invitaţiei de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, o iniţiativă promovată de Trump.