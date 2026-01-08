Noi negocieri SUA-Rusia. Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu emisarul lui Putin la Paris. Axios: Zelenski va merge la Trump

1 minut de citit Publicat la 21:59 08 Ian 2026 Modificat la 21:59 08 Ian 2026

Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu emisarul lui Putin. Fotografie din decembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Consilierii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri, la Paris, cu emisarul Rusiei, Kirill Dmitriev, pentru a discuta planul Statelor Unite pentru pacea în Ucraina, potrivit unei surse citate de Axios.

Până în acest moment, Putin nu a dat niciun semnal public că ar fi dispus să accepte sau măcar să analizeze serios propunerea negociată de SUA și Ucraina. Cotidianul francez Le Monde a relatat miercuri că Dmitriev a fost văzut în apropierea ambasadei SUA din Paris. Casa Albă și purtătorul de cuvânt al lui Dmitriev au refuzat să comenteze.

Întâlnirea cu emisarul lui Putin a avut loc după ce Witkoff și Kushner au purtat, timp de două zile, negocieri cu oficiali de rang înalt din Ucraina și Europa, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Discuțiile s-au concentrat pe două puncte sensibile: garanțiile de securitate pentru Ucraina și posibile concesii teritoriale ale Kievului în regiunea Donbas, din estul țării.

Zelenski a declarat joi că acordul SUA-Ucraina privind garanțiile de securitate este „în mare parte gata pentru a fi finalizat la cel mai înalt nivel”, împreună cu Donald Trump.

„Au fost abordate chestiuni complexe din cadrul de bază pentru încheierea războiului, iar partea ucraineană a prezentat opțiuni posibile pentru finalizarea acestui document”, a spus Zelenski, referindu-se la negocierile legate de teritorii.

Zelenski a precizat că Ucraina a fost informată că Statele Unite vor discuta cu Rusia actuala propunere.

„Este necesar ca presiunea asupra Rusiei să crească în același ritm cu munca echipelor noastre de negociere”, a mai spus liderul ucrainean.

Oficiali ucraineni au declarat pentru Axios că există posibilitatea ca Zelenski să se deplaseze săptămâna viitoare în Statele Unite pentru o întâlnire cu Trump, în vederea finalizării acordului privind garanțiile de securitate. O altă variantă este ca cei doi să se întâlnească în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.