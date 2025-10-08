Noua minciună a propagandei ruse: Complot occidental pentru înlăturare lui Zelenski. FOTO: Hepta

O nouă temă falsă a propagandei ruse, specifică încercărilor de destabilizare a Ucrainei, a fost rostogolită intens în ultimele zile. Potrivit acesteia, Oficiali militari și guvernamentali de la Kiev s-ar fi întâlnit în secret cu reprezentanți ai SUA și ai Regatului Unit pentru un plan privind demiterea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Informația apare într-un raport al serviciilor secrete ruse și a fost rostogolită de TASS, potrivit Kyiv Post.

Pe de altă parte, Direcția Principală de Informații (HUR) a Ucrainei a negat pe canalul său de Telegram, că a avut loc o întâlnire sau existența oricărei conspirații cu aliații occidentali ai Kievului.

Sursele media rusești afirmă că în spatele acestui complot menit să îl înlocuiască pe Zelenski din fruntea Ucrainei s-ar afla Andriy Yermak, șeful biroului prezidențial, Kyrylo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, și Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef și acum ambasador în Marea Britanie. Aceștia ar fi discutat cu oficiali din SUA și Marea Britanie despre un plan privind înlocuirea lui Volodimir Zelenski.

Potrivit discuțiilor, neconfirmate de către autoritățile de la Kiev, s-a luat în calcul ca Zelenski să fie înlocuit de la conducerea Ucrainei cu Valeri Zalujnîi.

Propaganda rusă susține că întâlnirea ar vi avut loc într-o stațiune din Alpi

Sursele media rusești, care citează un raport al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), afirmă că întâlnirea ar fi avut loc recent, în „secret”, într-o stațiune de vacanță din Alpi.

„Americanii și britanicii și-au anunțat decizia de a-l propune pe Valeri Zalujnîi pentru președinția Ucrainei. Yermak și Budanov «au salutat» propunerea, obținând în același timp promisiuni din partea anglo-americanilor că îl vor lăsa să-și păstreze pozițiile actuale, precum și că vor lua în considerare interesele în cursul luării deciziilor privind alte probleme de personal”, precizează raportul SVR.

În replică, serviciile de informații ucrainene au transmis că fiecare aspect al raportului SVR este fals și o operațiune evidentă de presiune psihologică menită să submineze conducerea Ucrainei.

HUR a declarat că minciuna a fost aprobată de cele mai înalte niveluri ale serviciilor speciale ale Kremlinului și „născocită de serviciul rus de informații externe” pentru a crește tensiunea în țară, a răspândi neîncrederea în conducere, a distrage atenția de la război către alegeri, a provoca discordie și a reduce capacitatea statului de a rezista invaziei la scară largă a Rusiei.

Cum s-a răspândit noua temă a propagandei ruse

SVR a declarat că această„conspirația” a fost cauza fundamentală „a recentei încercări scandaloase a președintelui de la Kiev de a restricționa atribuțiile organismului anticorupție”.

Site-ul web „SouthFront Press”, cu sediul în Crimeea, în limba engleză, a declarat că mișcarea a dus la proteste interne și la o reacție negativă din partea Occidentului care „l-a forțat pe Zelenski să se retragă în grabă și a fost un semn de panică în cercul apropiat al lui Zelenski”.

SVR este citat spunând că planul de înlocuire a lui Zelenski nu va reprezenta un impediment pentru relația Kievului cu partenerii săi occidentali. Media rusă precizează că statele occidentale au creat un pretext pentru a-l înlătura pe președinte pentru „încălcarea democrației ucrainene”.

Bazându-se pe „motivele conspirației”, SVR a spus că, pentru Rusia, aceasta „a devenit principala condiție pentru «resetarea» relațiilor Kievului cu Occidentul - în primul rând cu Washingtonul și pentru continuarea ajutorului occidental către Ucraina”.

TASS a declarat că publică detaliile raportului SVR pentru ca „cetățenii Ucrainei” să știe că „alegerea unui nou președinte al țării lor a avut loc într-o stațiune alpină”, înainte de a întreba: „Este într-adevăr așa cum v-ați imaginat triumful «democrației, independenței și autodeterminării» ucrainene la care ați visat atât de mult timp?”

Informația a fost rostogolită de propaganda rusă în contextul în care oficialii europeni consideră că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei.