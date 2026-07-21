Noul premier britanic, Andy Burnham, a anunțat că va elimina TVA-ul la electricitate și ia în calcul o taxă pe averile uriașe

Un grup de economiști au cerut introducerea unui impozit pe avere aplicat celor mai bogate gospodării din Marea Britanie. Foto: Getty Images

Andy Burnham a anunțat că va elimina TVA-ul din facturile de electricitate ale gospodăriilor din Marea Britanie, în octombrie. Aceasta este prima sa decizie politică majoră în calitate de prim-ministru, scrie BBC.

Cota de TVA aplicată electricității pentru gospodării va fi redusă de la 5% la 0%, începând cu 1 octombrie.

Noul prim-ministru al Marii Britanii a declarat că măsura le va „oferi oamenilor un răgaz” și va „lăsa mai mulți bani în buzunarele oamenilor”.

În paralel, un grup de economiști au cerut introducerea unui impozit pe avere aplicat celor mai bogate gospodării din Marea Britanie, care ar putea aduce bugetului 10 miliarde de lire sterline pe an, scrie The Guardian.

Potrivit studiului realizat de Gabriel Zucman, profesor de economie la Școala de Economie din Paris, și Ben Tippet, lector în economie și inegalitatea averilor la King's College London, suma ar putea fi obținută prin aplicarea unei taxe minime de 2% gospodăriilor cu averi de peste 100 de milioane de lire sterline. Măsura ar afecta mai puțin de 1.000 dintre cele mai bogate gospodării din Marea Britanie.

Burnham a dat de înțeles că un impozit pe avere ar putea face parte din planul său pe 10 ani pentru Marea Britanie, deși consilierii săi apropiați s-au concentrat pe creșterea pragului impozitului pe câștigurile de capital pentru a-l aduce la nivelul impozitului pe venit, în vederea obținerii unor venituri suplimentare.

Burnham vrea să introducă o taxă pe avere

Noul prim-ministru, care își va prezenta planurile privind taxele și cheltuielile, marți, a declarat recent că dorește să evite crearea unor noi diviziuni în societate, dar că va analiza modalități de a-i impozita pe oameni „într-un mod echitabil”.

Vorbind săptămâna trecută cu fostul fotbalist devenit realizator de podcasturi Gary Lineker, Burnham a declarat: „Cred că avem nevoie de un sentiment mai puternic de echitate și ca oamenii să simtă că lucrurile sunt făcute în mod corect, dar, în același timp, nu vreau să fiu perceput ca cineva care vine cu resentimente și agende și care demonizează un anumit grup”.

Propunerea economiștilor privind impozitul pe avere ar obliga guvernul de la Londra să calculeze averea acumulată a celor mai bogate familii din Marea Britanie, inclusiv proprietăți, afaceri private și averi din fonduri de pensii, opere de artă, terenuri și active caritabile asupra cărora acestea dețin controlul.

Raportul precizează: „Obiectivul nu este crearea unui impozit pe avere aplicat pe scară largă, care să afecteze milioane de gospodării, ci mai degrabă a unei taxe concentrate asupra averilor extreme, care să îi facă pe miliardari să plătească aceleași cote de impozitare ca restul populației, să genereze venituri semnificative și să reducă inegalitatea scăpată de sub control”.

Zucman, care este și profesor de economie la Universitatea din California, Berkeley, și este cunoscut drept „arhitectul mișcării globale pentru impozitarea averilor”, a declarat: „Având în vedere numărul mic de gospodării care ar fi impozitate, guvernul britanic ar putea implementa rapid această măsură”.

Studiile lui Zucman au arătat că gospodăriile care dețin active în valoare de cel puțin 100 de milioane de lire sterline au mijloacele necesare pentru a evita majoritatea taxelor actuale aplicate averilor, folosind companii holding, trusturi caritabile și transferuri între membrii familiei.

Tippet a declarat: „Raportul arată că o taxă minimă bine concepută aplicată celor mai bogate gospodării este o reformă realistă și țintită, care ar face sistemul fiscal britanic mai echitabil, generând în același timp venituri substanțiale”.

El a adăugat că, întrucât taxa este destinată unui grup restrâns, „criticile obișnuite aduse impozitelor pe avere – complexitatea administrativă, evaluarea activelor, constrângerile de lichiditate și impactul asupra antreprenorilor – nu se aplică”.