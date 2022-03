Nu mai există mâncare în Mariupol. O supă trebuie să ajungă patru zile la opt oameni

Oamenii trăiesc în adăposturi subterane, fără căldură și electricitate și cel puțin 5.000 de oameni au fost omorâți după asediul trupelor ruse.

Localnicii sunt ascunși în subsoluri, fără apă potabilă, căldură și alimente, oamenii trăiesc de pe zi pe alta fără să știe când se va sfârși calvarul.

"Aveam o viață frumoasă, foarte frumoasă! Pensii grozave, copiii aveau locuri minunate de muncă. Amândoi ginerii mei au lucrat în "Illicha" (n.r: Uzina Metalurgică Mariupol). Acum nu avem nimic, nimic. Am rămas fără adăpost. Au distrus totul. Nu avem unde să mergem.

Uitați-vă la rezerva noastră de hrană. Suntem opt oameni. Avem două găleți de cartofi, o găleată de ceapă. Întâmplător, chiar întâmplător, soțul meu a prins ceva, nu ajutor umanitar.

Cineva tocmai a deschis un depozit cu peștele congelat. A primit opt peşti. Da, şapte peşti şi un capelin mic. Vom găti supă patru zile din ei. Patru zile pentru opt persoane. Pentru că nu este deloc mâncare" - Irina, inginer proiectant.

"Nu a mai rămas nimic. Vă spun că locuiesc într-o baie. Am o baie mică și o sobă. Și atât. Nu există acoperiș, nu există nimic. Am lucrat ca cizmar. 37 de ani am lucrat cu mândrie ca cizmar și am rămas fără nimic, fără atelier, fără muncă. Cumva trebuie să rezist. Ce să fac altceva? Trebuie!" - Vladimir, pensionar.