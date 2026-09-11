"Nu vom uita niciodată". Trump a comemorat la Pentagon atentatele de la 11 septembrie 2001

Donald Trump și Pete Hegseth au legat actualul război purtat de SUA cu Iranul de atacurile de la 11 septembrie 2001. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a comemorat, vineri, atentatele de la 11 septembrie 2001, organizate și executate de organizația teroristă sunnită Al Qaeda. Trump și-a susținut discursul la Pentagon, vizat de unul dintre avioanele deturnate de teroriștii sinucigași acum 25 de ani, notează BBC.

Celelalte două au vizat Turnurile Gemene iar un al patrulea a căzut în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul din mâinile comandoului islamist.

Președintele a subliniat că SUA nu au mai fost niciodată la fel după evenimentele din 11 septembrie 2001. Discursul său a început prin a evoca e poveștile victimelor, atât cele aflate la bordul zborului 77, care a lovit clădirea Departamentului Apărării, cât și cele din incinta Pentagonului.

„În acea zi, cu toții am fost newyorkezi. Dar, de asemenea, cu toții am fost americani (...) Astăzi, reînnoim jurământul sacru pe care l-am depus pentru prima dată în numele lor, în urmă cu un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm astăzi”, a spus Trump.

El a continuat afirmând că „în zile precum cea de 11 septembrie, descoperim din ce este cu adevărat făcută o țară”.

„Descoperim chiar acum din ce suntem făcuți. Trebuie să fim puternici și trebuie să fim inteligenți”, a îndemnat președintele.

Trump: Nimic nu te poate pregăti pentru un 11 septembrie

Trump a adus apoi un omagiu militarilor și a insistat asupra continuității eforturilor acestora în contextul conflictului cu Iranul.

„Și îi salutăm pe militarii care acționează chiar acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, Republica Islamică Iran, nu va deține niciodată, sub nicio formă, o armă nucleară”, a punctat liderul american.

„Drapelul nostru este un simbol al dreptății și al libertății. 11 septembrie ne-a reamintit de puterea teribilă a urii, dar a demonstrat totodată puterea spiritului american.

Nimeni nu se poate pregăti vreodată pentru o zi precum 11 septembrie. Însă putem alege oricând să fim genul de națiune pe care lumea a văzut-o în zilele ce au urmat. Ne putem crește copiii astfel încât să știe că țara lor este bună, că tații lor sunt curajoși și că drapelul nostru este un simbol al dreptății și al libertății”, a conchis Trump.

Și secretarul Apărării a vorbit de Iran la comemorarea atacurilor islamiste de acum 25 de ani

Secretarul american Apărării, Pete Hegseth, și-a concentrat discursul pe răspunsul militar la evenimentele din 11 septembrie, inclusiv pe numărul mare de recrutări înregistrat imediat după atacuri și pe contribuția celor care au servit în teatrele de operațiuni din străinătate.

„Am purtat războaie în străinătate. A fost o generație a sacrificiului și a vitejiei, a altruismului și a statorniciei. Chiar dacă nu au fost perfecte, acele lupte au reprezentat riposta noastră”, a spus el.

De asemenea, Hegseth a menționat în repetate rânduri ceea ce a numit „amenințarea islamistă” la adresa SUA: o luptă care, a spus el, continuă și astăzi.

„Există în continuare dușmani care ne urăsc. În fiecare zi, inamicii complotează pentru a ne limita puterea și a ne ucide cetățenii, inclusiv prin teroriști islamiști, atât din străinătate, cât și din interiorul țării. Însă noi rămânem mereu vigilenți, mai ales aici”, a avertizat Hegseth.

Secretarul Apărării a legat apoi în mod explicit lupta împotriva terorismului de campania actuală din Iran.

„În ultimele șase luni, am devastat cel mai prolific stat din lume care sponsorizează terorismul. Luptătorii noștri s-au confruntat cu o teocrație islamistă care ne-a dorit moartea timp de aproape jumătate de secol”, a conchis Hegseth.