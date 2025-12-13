O americancă a dat lovitura după ce a cumpărat, cu doar 11 dolari, o puşculiţă în formă de purceluş. Ce a găsit înăuntru

O americancă a dat lovitura după ce a cumpărat, cu doar 11 dolari, o puşculiţă în formă de purceluş. Sursa foto: captură TikTok

O americancă pasionată de achiziţii vintage a cumpărat o puşculiţă în formă de purceluş, pentru care a plătit numai 11 dolari. Totuși, femeia a dat lovitura, după ce a simţit că obiectul "hidos" ascunde ceva înăuntru. A spart puşculiţa şi a găsit teancuri de bancnote. Suma totală: 2.028 de dolari, conform Le Parisien.

Descrisă drept „hidoasă” și „înspăimântătoare”, pușculița conținea totuși o micuţă comoară. Katrina Miles, o americancă pasionată de obiecte vintage, şi-a prezentat, pe TikTok, "jucăria" achiziționată de la magazinul de second-hand "Goodwill" pentru 11 dolari: o pușculiță în formă de purceluş, decorată cu frunze și flori, care conținea mai multe teancuri de bancnote: 2.028 de dolari în total.

"Când am scos dopul de la pușculiță, am văzut pungi de plastic. Erau legate între ele”, a povestit americanca, potrivit Le Parisien. Fiecare dintre cele opt pungi conținea teancuri de bancnote.

"Am mai descoperit o mulțime de lucruri la piețele de vechituri, dar niciodată nu am găsit atâția bani. Aveam de gând să vând porcul ăsta, dar acum nu mai am nevoie de el, am bani cash”, s-a bucurat Katrina Miles.

Americanca s-a simţit vinovată

Copleșită de remușcări, vânătoarea de chilipiruri a contactat chiar și Goodwill, în ciuda faptului că numeroși utilizatori online au sfătuit-o să păstreze banii fără să spună nimic.

"M-am simțit vinovată. Dacă cineva i-ar fi dat din greșeală?”, s-a întrebat ea. Așa că americanca a sunat la magazinul second-hand: „Nu am spus ce am găsit, am întrebat dacă cineva a revendicat porcul și mi-au spus nu, așa că presupun că pot păstra banii”, a relatat ea.

Și a concluzionat: „E semnul tău că trebuie să cumperi second-hand; nu ți-ar veni să crezi ce ai putea găsi".