O furtună cu ploaie înghețată a făcut prăpăd în Canada. 300.000 de oameni au rămas fără curent electric: „E o situație foarte gravă”

Peste 300.000 de canadieni s-au confruntat cu pene de curent în diferite zone din provincia Ontario, duminică, după ce o furtună cu ploaie îngheţată s-a abătut asupra regiunii în timpul weekendului trecut, potrivit companiei de electricitate Hydro One, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Departamentul de Mediu din Canada a emis avertizări pentru ploaie îngheţată în Ottawa, zone din Quebec şi Ontario, riscul de zăpadă amestecată cu gheaţă sau care se transformă în ploaie îngheţată fiind aşteptat să continue până luni dimineaţă în anumite regiuni.

„Penele de curent sunt provocate de crengi de copaci care se prăbuşesc din cauza acumulării de ploaie îngheţată”, a precizat Hydro One pe pagina sa de internet, menţionând că există, de asemenea, riscul producerii unor inundaţii în centrul provinciei Ontario.

Peste 350.000 de consumatori au fost afectaţi începând de duminică după-amiază, potrivit site-ului, iar alimentarea cu energie electrică este aşteptată să fie restabilită până pe 1 aprilie.

We appreciate your patience as crews are out in full force in tough conditions to restore power to our customers. More than 257,000 customers have been restored since the ice storm began. A second round of freezing rain is expected and may continue to impact power lines, road… pic.twitter.com/LqgGzQGLl4