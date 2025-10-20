O navă venită din România ar fi fost distrusă de drone în Odesa. Surse rusești vorbesc despre "încărcături militare importante"

1 minut de citit Publicat la 15:48 20 Oct 2025 Modificat la 15:49 20 Oct 2025

Un atac cu rachete și drone asupra portului Iujnîi, aflat în regiunea Odesa, la Marea Neagră, ar fi lovit în noaptea de duminică spre luni și o navă venită din România, susține ura.news, care citează informații distribuite pe Telegram.

Incidentul nu a fost confirmat de autoritățile ucrainene din regiunea Odesa și nici nu au fost furnizate alte detalii privind posibile victime. Potrivit publicației citate, în noaptea de 20 octombrie, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra instalațiilor portuare din Odesa. Atacul ar fi vizat "încărcături militare".

„Încărcături militare importante au fost distruse în portul Iujni din Odesa. Locul atacului este încă cuprins de flăcări”, a scris un corespondent de război pe canalul său de Telegram.

El a relatat, de asemenea, că atacul a vizat încărcături care soseau din România. Jurnalistul nu a oferit alte detalii.

Portul Iujni și zona înconjurătoare au fost deja supuse atacurilor Forțelor Armate Ruse. În noaptea de 7 spre 8 octombrie, forțele ruse au atacat infrastructura portuară din apropierea satului Belyary.

Odessa'da Yuzhny limanına saldırı düzenledi!

Avrupa'dan Danube Nehri üzerinden yapılan askeri sevkiyatların limana ulaşmasıyla imha edildi pic.twitter.com/L7sxJ8KxZf — ¹⁸⁷⁹Коба¹⁹⁵³ (@yaPartizan) October 19, 2025

Atacurile sunt în creștere în regiunea Odesa

Exploziile au fost în creștere, în ultimele zile în regiunea Odesa, relatează ediția ucraineană „Mirror of the Week”, pe fondul mai multor alerte aeriene care au avut loc, luni.

„Odessa, publicul local raportează explozii în regiune”, a scris publicația.

Conform hărții online a Ministerului Transformării Digitale a Ucrainei, alerta a fost lansată în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv în Odessa.

Deși oficialii ruși susțin că atacurile vizează ținte militare, loviturile cu drone și cu rachete din Odesa au afectat în special asupra obiectivelor civile.