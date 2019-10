Sursă: Facebook/ Lydia Roberts

O tânără de 21 de ani din Marea Britanie s-a sinucis după ce a descoperit fotografii indecente cu copii în telefonul iubitului ei. Lidia Roberts s-a simțit incredibil de rănită, scrârbită și trădată când a descoperit că prietenul ei, Adam Wells, un important om de afeceri, mai are un telefon, in care stoca poze cu copii dezbrăcați de pe un site rusesc. In urma unei dispute incinse, bărbatul a plecat de acasă, iar când s-a intors și-a găsit iubita spânzurată.

Lidia avea un istoric medical cu probleme mental și se lupta cu depresia. Din păcate, descoperirea făcută a indemnat-o să iși ia zilele. In urma incidentului și a descoperirii făcute de tânără, acesta fost inregistrat pe o listă de posibli agresori sexuali pentru cinci ani.

Sursă: The Sun