O tânără, trimisă acasă de la locul de muncă din cauza felului în care s-a îmbrăcat. „M-am simțit umilită și rușinată. Am avut un atac de panică, nu mai puteam să respir”

foto- Pexels

O tânără de 18 ani a fost umilită și trimisă acasă de la muncă din cauza felului în care s-a îmbrăcat.

Lillie Cattell a povestit că a fost trimisă acasă ca să se schimbe după ce i s-a reproșat că fusta pe care o purta era prea scurtă. Tânăra lucrează la o companie de management din Harlow de 11 luni.

„O angajată de la HR mi-a spus că ceea ce purtam era nepotrivit și m-a trimis acasă să ma schimb. M-am enervat pentru că mai purtasem același outfit de nenumărate ori”, a spus Lillie, potrivit Mirror.

„M-am simțit foarte rușinată fiindcă a trebuit să-mi iau geanta și să-i explic managerului de ce plec. Când am intrat în mașină, am avut un atac de panică, nu mai puteam să respir. În drum spre casă am început să plâng isteric, tatăl meu a venit să mă ia. M-am simțit umilită”.

Lillie a vrut să poarte o discuție serioasă despre această situație, dar a fost refuzată pe motiv că se poartă ca un copil.