O unitate de hackeri de elită și un laptop compromis. Coreea de Nord ar fi în spatele jafului istoric de la Binance

Binance, gigantul pieței de criptomonede, a fost lovit de „cel mai mare atac cibernetic din istorie”. Foto: Getty Images

În spatele atacului cibernetic asupra Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, s-ar afla Coreea de Nord, relatează The Guardian. Phenianul ar fi folosit unitatea sa de elită de hackeri pentru a fura active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari prin metode de spălare a banilor „nemaiîntâlnite până acum”. Laptopul compromis al unui inginer de la Binance le-ar fi oferit hackerilor breșa de securitate de care aveau nevoie ca să comită „cel mai mare jaf din istorie”.

Binance a anunțat că va acoperi toate pierderile clienților și că a blocat activele afectate în valoare de 3 miliarde de dolari.

Analiștii au declarat că platforma a fost ținta unui atac fără precedent, în care hackerii au folosit metode de spălare a banilor „nemaiîntâlnite până acum”, reușind să fure active în valoare de miliarde de dolari.

Potrivit mai multor firme specializate, acesta este cel mai mare furt de acest fel înregistrat vreodată, depășind cu mult atacul asupra unei platforme cripto de anul trecut, în urma căruia au fost furați 1,5 miliarde de dolari, precum și suma de un miliard de dolari luată de Saddam Hussein din Banca Centrală a Irakului în 2003.

„Acesta este, aproape sigur, cel mai mare furt de orice fel din istorie”, a declarat Tom Robinson, cercetător-șef la firma de consultanță în domeniul criptomonedelor Elliptic.

Experții atribuie atacul, care a avut loc joi târziu, unor hackeri susținuți de statul nord-coreean. Coreea de Nord are un istoric de atacuri informatice asupra platformelor de criptomonede și s-ar afla în spatele furtului unor active virtuale în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, de la o platformă de schimb de criptomonede cu sediul în Dubai, anul trecut, potrivit FBI. Acela a fost, până acum, cel mai mare jaf din sectorul cripto.

Firma de analiză TRM a atribuit atacul, cu „un grad ridicat de încredere”, grupării TraderTraitor, unitatea de elită de hackeri a Coreei de Nord. Aceeași concluzie au formulat-o Elliptic și o altă firmă de cercetare, Chainalysis.

De unde ar fi pornit breșa de securitate

O primă investigație a indicat că breșa de securitate ar fi putut porni de la compromiterea laptopului unuia dintre inginerii Binance, ceea ce i-a permis unui atacator să obțină acces la unul dintre sistemele platformei și să efectueze retrageri neautorizate, a transmis compania. Ulterior, Binance a precizat că atacul, unul sofisticat, a implicat și „alte puncte de compromitere”.

Binance, care le permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să tranzacționeze active digitale, are 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial și deținea active în custodie în valoare de aproximativ 162,8 miliarde de dolari, potrivit raportului anual al platformei pentru 2025.

Richard Teng, unul dintre directorii executivi ai Binance, a declarat: „Pe scurt – banii voștri sunt în siguranță, iar noi vom acoperi toate pierderile”. Teng a spus că Binance a pus deoparte 6,34 miliarde de dolari pentru a acoperi activele furate.

Compania a fost fondată de antreprenorul de origine chineză Changpeng Zhao, care are în prezent cetățenie canadiană și a Emiratelor Arabe Unite. În 2024, acesta a fost condamnat la patru luni de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea legislației privind spălarea banilor. Donald Trump l-a grațiat în 2025.

Compania a transmis: „Ca măsură de precauție, toate depunerile și retragerile sunt suspendate temporar, în timp ce echipele noastre de securitate efectuează verificări, securizează infrastructura portofelelor digitale și urmăresc activele afectate, cu sprijinul îndeaproape al autorităților de aplicare a legii și al partenerilor din industrie”.

Piețele au reacționat imediat în tranzacțiile de vineri dimineață din Asia. În doar câteva ore, bitcoin, de departe cea mai populară criptomonedă, a pierdut 5% față de nivelul la care se tranzacționa înainte ca vestea atacului să devină publică, ajungând la 77.380 de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimele șase săptămâni.

Zhao a scris joi pe platforma X: „Fondurile utilizatorilor sunt în siguranță!”, dar a adăugat că incidentul „pare într-adevăr să fie un atac informatic”. El a precizat că nu mai conduce Binance, însă, „în calitate de acționar, mă aștept ca toate fondurile utilizatorilor să fie acoperite integral”.

User funds are safe! It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m). I don't manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered. — CZ ? BNB (@cz_binance) October 29, 2026

Într-o postare pe X, Binance a reiterat că lucrează „pentru a urmări, bloca și recupera fonduri suplimentare”, încheind cu mesajul: „Vom trece și peste această furtună. Vă mulțumim pentru sprijin”.

Consecințe pe piața criptomonedelor

Dincolo de posibila pierdere a activelor, breșa de securitate ar putea avea consecințe mai ample asupra pieței criptomonedelor, care se afla deja sub presiune din cauza dobânzilor mai mari din SUA și a cererii mai slabe din partea investitorilor în fonduri tranzacționate la bursă, au declarat analiștii.

„Incidentul ar putea reduce și mai mult apetitul pentru risc și i-ar putea determina pe investitori să reevalueze siguranța activelor păstrate pe platformele centralizate de schimb de criptomonede”, a declarat Tim Sun, cercetător principal la HashKey Group, cu sediul în Hong Kong.

Coreea de Nord, un stat afectat de sancțiuni și lipsit de resurse financiare, a devenit un actor prolific în atacurile informatice asupra pieței criptomonedelor.

Regimul preferă acest tip de active deoarece pot fi furate în cantități mari și apoi spălate. Coreea de Nord a furat active cripto în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari în ultimii ani, inclusiv peste un miliard de dolari numai în 2026, potrivit Elliptic.

Binance colaborează cu autoritățile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a gestiona urmările atacului, inclusiv cu FBI și Serviciul Secret al SUA.

Tether, emitent de monede stabile (stablecoins), a căror valoare este fixată în raport cu o monedă tradițională, precum dolarul american, a anunțat că a blocat active în valoare de aproape 1,57 miliarde de dolari care au legătură cu incidentul. La rândul său, Circle a blocat active de peste 800 de milioane de dolari. Cele mai mari pierderi au vizat criptomoneda Ethereum, fiind afectate active în valoare de 3,8 miliarde de dolari, potrivit Elliptic.

World Liberty Financial, o companie de criptomonede asociată cu Donald Trump și familia sa, a anunțat joi că a colaborat cu BitGo, o companie care oferă servicii de custodie a criptomonedelor, pentru a bloca fondurile furate în ceea ce a descris drept un atac informatic asupra Binance.