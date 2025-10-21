O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat

Vedeta OnlyFans Bryce Adams câștigă aproximativ 13 milioane de dolari pe an. Sursa foto: Instagram/fitbryceadams

O vedetă OnlyFans care câştigă aproape 13 milioane de dolari pe an a ajuns din nou în centrul atenţiei pe rețelele sociale. Şi asta după ce a publicat două fotografii în care apare într-un costum de baie întreg, care are o croială sexy. Noile imagini i-au împărţit pe fanii modelului OnlyFans în două tabere, a relatat publicaţia The Blast.

Bryce Adams a fost criticată de mulţi dintre urmăritorii ei de pe Instagram, după ce a publicat două poze în care poartă un costum de baie întreg, verde-oliv, cu un decolteu adânc, întrucât a preferat să îşi lase fermoarul deschis. Pe de altă parte, unii dintre internauţi au complimentat-o. "Sunt frumoase fotografiile" şi "Eşti minunată" sunt două dintre comentariile strânge de postarea ei.

Vedeta OnlyFans a pozat pe un fundal albastru pal, etalându-și silueta sculptată în sala de sport într-un costum cu talie înaltă și fermoar în față, care îi evidențiază formele tonifiate. Cu o mână sprijinită pe șold și un zâmbet sigur pe sine, creatoarea de conținut pe cunoscuta platformă pentru adulţi emană acel tip de încredere naturală pe care fanii ei o adoră.

Bryce Adams locuieşte într-o vilă din Florida

Cunoscuta vedetă OnlyFans deţine o proprietate care se întinde pe aproximativ 24 de hectare în Florida. Într-un nou interviu acordat emisiunii "In Depth with Graham Bensinger", Bryce Adams a vorbit deschis despre tot – de la siguranța locuinței și limitele impuse în familie și misiunea ei de a combate stereotipurile despre industria conținutului pentru adulți.

În timpul unui tur al vastei sale proprietăți de aproape 24 de hectare, Bryce Adams i-a spus gazdei show-ului, Graham Bensinger, că deține aproximativ 20 de arme, din motive de siguranță și confidențialitate.

"Probabil sunt vreo 20 pe întreaga proprietate. Avem una aproape peste tot, la îndemână, doar pentru siguranță. Toate mașinile au câte una. Avem și permise de port-armă ascunsă", a declarat modelul OnlyFans.

Bryce Adams a mai dezv[luit că, în trecut, au existat persoane care i-au urmărit locația, ceea ce a determinat-o să-și sporească măsurile de securitate.

"Porți, camere, câine de pază, arme. Vecinul meu de alături e polițist. Suntem acoperiți", a mai spus vedeta OnlyFans.