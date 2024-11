„O veste bună”. Trump l-a trimis pe Musk în Iran pentru o întâlnire secretă, iar asta arată cum va fi relația Washington-Teheran (NYT)

Trump l-a trimis pe Musk în Iran pentru o întâlnire secretă. Foto: Getty Images

Elon Musk s-a întâlnit luni, la New York, cu ambasadorul Iranului la ONU, în cadrul unei reuniuni pe care doi oficiali iranieni au descris-o ca fiind o discuţie despre cum să se dezamorseze tensiunile dintre Iran şi Statele Unite, a scris joi The New York Times (NYT).

Întâlnirea dintre Elon Musk şi ambasadorul Amir Saeid Iravani a durat mai mult de o oră şi a avut loc într-un loc secret, au declarat surse iraniene pentru NYT, care au descris întâlnirea ca fiind „pozitivă” şi „o veste bună”.

Întrebat dacă a existat o astfel de întâlnire, Steven Cheung, directorul de comunicare al lui Donald Trump, a declarat: „Nu comentăm rapoarte despre întâlniri private care au avut sau nu loc”. Nici Musk nu a răspuns solicitărilor NYT de comentarii.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a echipei de tranziție prezidențială a lui Donald Trump, a afirmat într-o declaraţie: „Poporul american l-a reales pe preşedintele Trump pentru că are încredere în el să ne conducă ţara şi să restabilească pacea prin forţă în întreaga lume. Când se va întoarce la Casa Albă, el va lua măsurile necesare pentru a face exact acest lucru”.

Elon Musk, rol-cheie

Elon Musk a devenit cea mai influentă persoană în ehipa de tranziţie a Trump şi a participat la aproape toate discuțiile. În timpul unei convorbiri, săptămâna trecută, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedintele ales i l-a dat la telefon şi pe Elon Musk, în condiţiile în care miliardarul a jucat un rol-cheie în furnizarea de capacităţi de comunicaţii Ucrainei în războiul cu Rusia.

Săptămâna aceasta, preşedintele ales al SUA şi-a confirmat promisiunea de campanie numindu-l pe Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, în fruntea unui nou „Departament pentru eficienţa guvernamentală” (DOGE).

Dacă întâlnirea se confirmă, ar putea fi un semn că preşedintele ales a decis să opteze pentru o abordare diplomatică cu Teheranul. În timpul primului său mandat, el a fost artizanul unei aşa-numite politici de „presiune maximă” faţă de Iran, reinstaurând împotriva Teheranului sancţiunile severe care fuseseră ridicate în cadrul unui acord nuclear istoric încheiat în 2015.

Săptămâna trecută, Iranul i-a trimis lui Donald Trump un semnal de deschidere, cerându-i să adopte o nouă politică faţă de Teheran, după ce Washingtonul a acuzat Iranul de implicare într-un plan de asasinare a preşedintelui american ales.

Iranul analizează dacă poate ajunge acum la un nou acord durabil cu Statele Unite

În timpul primului său mandat, Trump a scos Statele Unite din acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale, numindu-l „un oribil acord unilateral care nu ar fi trebuit să fie încheiat niciodată, niciodată” și a impus sancțiuni economice dure petrolului iranian. În timpul mandatului său a fost ucis generalul iranian de top, Qassim Suleimani, în Irak. Ca răspuns, liderul suprem al Iranului a interzis orice negocieri cu administrația Trump, iar oficialii iranieni au promis că vor răzbuna uciderea lui Suleimani. Procurorii federali au comunicat săptămâna trecută că Iranul a complotat să-l asasineze pe Trump înainte de alegeri.

Dar, în urma alegerilor lui Trump de săptămâna trecută, Iranul a analizat deschis dacă poate ajunge acum la un nou acord durabil cu Statele Unite. Mulți membri ai noului guvern al președintelui Masoud Pezeshkian sunt în favoarea negocierilor, argumentând că lui Trump îi place să încheie înțelegeri și că ar putea exista o oportunitate de a ridica sancțiunile.

„Diferendele pot fi rezolvate prin cooperare și dialog”

Sunt membri în latura conservatoare din Iran care se opun angajării în negocieri cu Trump și susțin că orice negocieri – sau înțelegere – trebuie să fie aprobate de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Trump a fost un susținător puternic al Israelului, care a purtat război împotriva milițiilor susținute de Iran, Hamas și Hezbollah, de la atacul din 7 octombrie anul trecut.

Joi, într-o postare pe X, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat: „Diferendele pot fi rezolvate prin cooperare și dialog. Am convenit să acționaăm cu curaj și bunăvoință. Iranul nu a părăsit niciodată masa negocierilor privind programul său nuclear pașnic”.

Araghchi a făcut aceste comentarii în urma unei întâlniri la Teheran cu Rafael Grossi, șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU.

Analiştii spun că iranienii par să vrea să ţină deschisă uşa diplomației. Și Donald Trump, pare de asemenea, interesat, au spus ei.