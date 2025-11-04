Operațiunea "El Dorado": Autorităţile portugheze au interceptat un "narcosubmarin" cu 1,7 tone de cocaină la bord

Patru persoane au fost reținute după ce autoritățile portugheze au interceptat un "narcosubmarin" care transporta peste 1,7 tone de cocaină în mijlocul Oceanului Atlantic. Nava semisubmersibilă se îndrepta spre Peninsula Iberică și a fost confiscată în ultimele zile ale călătoriei, potrivit oficialilor, notează BBC News.

Suspecții — doi ecuadorieni, un venezuelean și un columbian — au fost plasați în arest preventiv, după ce au apărut marți în fața instanței din Azore, a anunțat poliția.

Vítor Ananias, șeful unității de poliție portugheze pentru combaterea traficului de droguri, a declarat într-o conferință de presă că "naționalitățile diferite ale acestora arată că organizația din spatele lor nu are sediul într-o singură țară".

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime (MAOC), cu sediul la Lisabona, a transmis că, în ultimele zile, a primit informații potrivit cărora o organizație criminală pregătea expedierea unui submersibil încărcat cu cocaină, cu destinația Europa.

Câteva zile mai târziu, o navă portugheză a localizat cu succes submersibilul la aproximativ 1.000 de mile marine (1.852 km) în largul coastei Lisabonei, într-o operațiune susținută de Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie și de Administrația pentru Controlul Drogurilor (DEA) din SUA.

După confiscarea navei, marina a anunțat că aceasta nu a putut fi remorcată la țărm din cauza vremii nefavorabile și a construcției sale fragile, fiind ulterior scufundată în largul mării.

Vítor Ananias le-a declarat reporterilor că "între căldură, gazele de eșapament ale navei și valurile înalte, cu condiții meteorologice dificile, chiar și o singură zi este dificilă pentru cei patru bărbați aflați la bord. La sfârșitul a 15 sau 20 de zile, tot ce îți dorești este să ieși".

Astfel de incidente au devenit o "situație recurentă în ultimii ani", a adăugat el, în declarații citate de agenția de știri Lusa.

În martie, o navă similară care transporta 6,5 tone de cocaină a fost interceptată la aproximativ 1.200 de mile marine de Lisabona.

Acest incident are loc în contextul în care administrația Trump își intensifică atacurile asupra navelor suspectate că sunt folosite pentru introducerea ilegală de droguri în SUA.

Trei bărbați au fost uciși săptămâna trecută într-un atac american asupra unei presupuse nave de droguri din Caraibe, a declarat duminică secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Experții au pus la îndoială legalitatea unor astfel de atacuri în conformitate cu dreptul internațional și au atras critici dure din partea liderilor latino-americani ai căror cetățeni au fost vizați.