„Opțiunea Puerto Rico” sau închiriere pe 99 de ani. Ofertele pregătite de Trump pentru Groenlanda. Ar putea fi prezentate la Davos

Trump pregătește oferta pentru Groenlanda. Colaj foto: Hepta/ Katie Miller/Twitter

Donald Trump ar intenţiona să le propună europenilor, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, un contract de închiriere pe 99 de ani pentru Groenlanda, sau acordarea unui statul preferenţial locuitorilor insulei, asemănător celui din Puerto Rico, potrivit unor surse citate de Kyiv Post.

Asta ar însemna ca groenlandezii să devină cetățeni americani cu acces bilateral deplin și privilegii comerciale. Aceștia ar fi scutiți de impozitul pe venit din SUA, cu excepția cazului în care se mută pe continent - o idee despre care consultanții de marketing spun că ar putea fi vândută ca un pachet de prosperitate pentru cei aproximativ 56.000 de locuitori ai insulei.

Președintele SUA și-a însărcinat echipa să pregătească mai multe opțiuni privind Groenlanda, care vor fi propuse aliaților europeni la Davos. Această mișcare vine în contextul în care UE cântărește tarifele de represalii, sancțiunile și chiar opțiunea sa economică nucleară împotriva a ceea ce liderii consideră a fi o încercare coercitivă a lui Trump de a anexa teritoriul danez.

„Aceasta este cea mai gravă ruptură transatlantică pe care am văzut-o de la războiul din Irak”, a declarat un oficial occidental de rang înalt. „Și se desfășoară pe o insulă pe care majoritatea europenilor o considerau de neatins pentru totdeauna.”

Opţiunile lui Trump pentru Groenlanda

Trump, care a exclus public posibilitatea de a închiria Groenlanda, este în privat mai flexibil decât sugerează postura sa publică.

Surse spun că ar putea fi deschis la un contract de închiriere de aproape un secol - 99 de ani, mai exact - o soluție menită să atenueze indignarea europeană, menținând în același timp controlul de facto al SUA asupra insulei arctice bogate în resurse.

O altă opțiune este luată în considerare: oferirea groenlandezilor unor drepturi în stilul statului Puerto Rico. Adică groenlandezii ar deveni cetățeni americani cu acces bilateral deplin și privilegii comerciale. Aceștia ar fi scutiți de impozitul pe venit din SUA, cu excepția cazului în care se mută pe continent.

„Încearcă să prezinte asta ca pe un îndulcitor”, a declarat un diplomat occidental familiarizat cu discuțiile.

Obsesia lui Trump privind Groenlanda nu este nouă. Dar, în ultimele săptămâni, el a intensificat dramatic presiunea - amenințând cu tarife vamale, sugerând forța militară și legând explicit pedepsele comerciale de disponibilitatea Danemarcei de a vinde.

Sâmbătă, Trump a anunțat un tarif de 10% pentru Danemarca și alte țări europene aliate acesteia, începând de luna viitoare.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare”, a scris Trump pe Truth Social. „Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi - pacea mondială este în joc!”

El a adăugat că taxele de import „vor fi datorate și plătibile până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a cerut celorlaţi lideri să activeze puternicul instrument anticoercitiv al UE – cunoscut la Bruxelles drept „marea bazooka” – dacă Trump își continuă amenințările cu taxe vamale.

Ce se întâmplă cu NATO

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a respins duminică ideea că SUA trebuie să aleagă între Groenlanda și alianță.

„Ambele... aceasta este evident o alegere greșită”, a declarat el la NBC. Când i s-a spus că liderii europeni văd lucrurile diferit, Bessent a răspuns: „Liderii europeni se vor înțelege. Și vor înțelege că trebuie să fie sub umbrela securității SUA.”

El a insistat că SUA vor rămâne în NATO - dar a precizat clar că Trump vrea să evite să fie „atras” în viitoare războaie.