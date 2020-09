„Palat magnific” descoperit în Israel. Misterul din spatele ruinelor nu poate fi explicat de arheologi

Structuri de piatră elaborate și alte relicve specifice unei astfel de clădiri au fost găsite la 3 kilometri de Ierusalim. Arghelogii sunt de părere că artefactele au fost îngropate cu grijă, însă nu își pot explica de ce. Conform specialiștilor, palatul ascuns ar fi fost construit în Secolul 7 i. Hr.

Dedesubtul cartierului East Talpiot au fost găsite trei sculpturi, care se folosesc în capătul coloanelor, precum și niște ferestre impresionante. „Capeletele de coloană, identificate ca făcând parte din perioada Primului Templu ( secolele 10-6 i.Hr), sunt cele mai impresionante structuri găsite până acum”, scrie într-un comunicat eliberat de Autoritatea Antichităților din Israel (AAI).

AAI și-a exprimat uimirea cu privire la faptul că cele trei capete de coloane au fost găsite îngropate cu grijă, una peste cealaltă. Arheologii sunt de părere că palatul a fost distrus în timpul cuceririi Ierusalimului în 586 BC. Palatul aparținea cel mai probabil unui rege sau a unei familii nobile, scrie BBC.

Simbolurile de pe coloane sunt cunoscute ca făcând parte din perioada Regatelor lui Iuda și Israel, și apar pe moneda actuală a Israelului.

