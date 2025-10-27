Papa Leon al XIV-lea va vizita opt oraşe din Turcia şi Liban cu prilejul primei călătorii apostolice

Papa Leon al XIV-lea va merge să viziteze opt oraşe din Turcia şi Liban anul acesta, a precizat luni Vaticanul, cu prilejul primei sale călătorii apostolice în străinătate de la începerea pontificatului, fiind aşteptat să lanseze apeluri la pace în această regiune, informează Reuters, relatează Agerpres.

Leon al XIV-lea, primul papă originar din Statele Unite, va vizita Turcia în perioada 27-30 noiembrie, după care se va afla în Liban din 30 noiembrie şi până pe 2 decembrie.

Predecesorul lui Leon, papa Francisc, plănuise să viziteze ambele ţări, dar nu a reuşit să materializeze călătoriile din cauza problemelor de sănătate. Francisc a murit pe 21 aprilie, iar Leon a fost ales papă pe 8 mai de un conclav al cardinalilor din toată lumea.

În cadrul vizitei în Turcia, vor avea loc mai multe evenimente comune cu patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 260 de milioane de creştini ortodocşi din lume, şi care locuieşte la Istanbul. Cei doi prelaţi vor celebra cea de-a 1.700 a aniversare a Primului Conciliu de la Niceea, în localitatea Iznik de azi.

''Este profund simbolic ca papa Leon să-l viziteze (pe patriarh) în prima sa călătorie oficială'', a precizat pentru Reuters John Chryssavgis, consilier al patriarhului Bartolomeu. Papa Leon se va întâlni de asemenea cu preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, în capitala Ankara, va vizita Moscheea Albastră din Istanbul şi va celebra o liturghie catolică la Volkswagen Arena din Istanbul.

În Liban, papa Leon se va întâlni cu preşedintele Joseph Aoun la Beirut, va prezida o întâlnire inter-religioasă şi va celebra o liturghie în aer liber la Beirut Waterfront.

Papa se va ruga la locul producerii exploziei chimice din 2020 în portul din Beirut, care a dus la moartea a 200 de persoane şi a provocat pagube de miliarde de dolari. Călătoriile în străinătate au devenit o parte importantă a pontificatelor moderne, prilej cu care papii se întâlnesc cu catolici din regiune, răspândesc credinţa şi se implică în diplomaţia internaţională.

Primele călătorii ale unui nou papă sunt considerate de obicei un indicator al temelor pe care suveranul pontif doreşte să le abordeze cu prioritate în timpul pontificatului. Turcia şi Liban sunt ambele ţări majoritar musulmane, iar papa Francisc a pus un accent puternic pe dialogul dintre musulmani şi catolici în cei 12 ani de pontificat, care au inclus 47 de călătorii în străinătate.

Mottoul oficial al călătoriei papei Leon în Liban este ''Fericiţi făcătorii de pace''.