Pene de curent în Rusia și rafinărie Lukoil în flăcări, după ce Ucraina a atacat infrastructura energetică a țării

2 minute de citit Publicat la 10:21 04 Noi 2025 Modificat la 10:27 04 Noi 2025

Rafinăria Lukoil din Kstovo, a patra ca mărime din Rusia, a mai fost lovită de ucraineni și la începutul acestui an. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Ucraina a lovit, în cadrul unui atac „masiv” cu drone, infrastructura energetică din mai multe regiuni ale Federației Ruse. Atacurile au provocat incendii majore la una din principalele rafinării Lukoil și pene de curent în mai multe regiuni ale Rusiei, conform declarațiilor unor oficiali ruși, citaţi de Kyiv Post. De asemenea, regiunea ucraineană Luhansk, aflată sub ocupația militară a Rusiei, a fost zguduită în noaptea de luni spre marți de mai multe explozii, după ce un depozit de muniții al armatei ruse a fost lovit de drone ucrainene, informează The Kyiv Independent.

Deflagrațiile au avut loc în urma unui atac „masiv” cu drone asupra depozitului aflat în apropiere de localitatea Dovjansk, aflată la aproximativ 80 de kilometri sud-est de orașul Luhansk și se află sub ocupația forțelor ruse din 2014. Nu au fost anunţate victime.

Ukrainian forces struck an ammunition depot in Russian-occupied Dovzhansk, Luhansk region, in Ukraine. A large fire including lots of secondary explosions can be seen. pic.twitter.com/uPPixXLDe4 — (((Tendar))) (@Tendar) November 3, 2025

Atacurile cu drone ucrainene au vizat, de asemenea, și alte regiuni din Federația Rusă.

În regiunea Volgograd, Rusia, o stație electrică a fost avariată, în urma unui atac cu drone ucrainene, a susținut guvernatorul Andrei Bocharov.

Explozii au fost raportate de publicația independentă Astra în orașul rusesc Lipetsk, în timp ce în zonă au răsunat sirenele de alarmă aeriană.

Overnight, a drone strike hit the Lukoil refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod, one of Russia’s five largest, processing 340,000 barrels per day. Located 800 km from Ukraine, the facility had already been targeted in previous attacks. pic.twitter.com/onf4oPDVFL — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) November 4, 2025

Orașul rusesc Kstovo, din regiunea Nijni Novgorod, a fost, de asemenea, zguduit de explozii, informează Ukrainska Pravda. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu o rafinărie Lukoil în flăcări.

Rafinăria Lukoil de la Kstovo este a patra ca mărime, din Rusia și a mai fost ținta atacurilor cu drone ucrainene la începutul acestui an.

Alte explozii au fost semnalate la un combinat petrochimic din Sterlitamak, un oraș din Republica Bașkortostan din Rusia. Ministerul rus al Apărării a raportat că a doborât 85 de drone în cursul nopții trecute deasupra regiunilor Voronej, Nijni Novgorod, Belgorod, Kursk, Lipetsk, Volgograd și Sverdlovsk, precum și în Republica Bașkortostan.

Ucraina lovește în mod regulat ținte militare din teritoriile sale ocupate și în adâncimea teritoriului rus, în contextul continuării războiului dus de Moscova împotriva Kievului. Pe 30 octombrie, un incendiu a izbucnit la o centrală termică din regiunea Luhansk ocupată de Rusia, provocând o pană extinsă de curent în regiune, a relatat publicația independentă Astra.

Jurnalistul ucrainean Andriy Tsaplienko a anunțat că a existat o „lovitură” asupra centralei electrice. Kievul nu a comentat incidentul. Concomitent, Leonid Pasechnik, guvernatorul local instalat de Rusia în regiunea Luhansk, a susținut că întreruperea masivă a alimentării cu energie a fost cauzată de „un accident în rețeaua electrică locală”.