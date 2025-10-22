Politicienii ruși se înrolează în armată pentru a scăpa de închisoare. "Mulți sunt deja acasă. Întotdeauna găsesc ceva de furat”

Militari ruși execută foc cu obuzier autopropulsat 2S7M Malka spre pozițiile ucrainene din sectorul Krasnoarmeysk. Foto: Hepta

Zeci de funcționari și politicieni ruși acuzați de corupție au scăpat de condamnare după ce s-au înrolat în armată, pe fondul invaziei din Ucraina. În cei trei ani de război împotriva Ucrainei, 108 șefi de agenții și adjuncți ruși la nivel federal și regional și-au anunțat intenția de a se alătura așa numitei “Operațiuni Speciale”, mulți dintre ei pentru a evita pedepsele cu închisoarea, în urma unor cazuri de corupție scandaloase, potrivit publicației SibReal.

Foștii politicieni și oficiali ruși sunt trimiși în spatele frontului sau chiar sunt înscriși formal în armată, fără a părăsi teritoriul rus. Potrivit statisticilor, peste jumătate din funcționarii recrutați de Ministerul Apărării au plecat la război din închisori sau centre de detenție. Mulți s-au întors deja acasă, iar „cei rămași nu riscă nimic pe front”, arată sursa citată.

Jurnaliștii dau exemplu cazul lui Vasili Starkov, fost ministru al transporturilor din regiunea Sverdlovsk, condamnat pentru luare de mită în februarie 2025, după ce a încercat să scape de proces prin metoda recrutării.

Politicianul rus care "a fugit în război sperând că nu va exista un proces"

Cazul de corupție a izbucnit în 2023. Potrivit anchetatorilor ruși, el a primit mită 4 milioane de ruble de la un reprezentant al unei companii private pentru asistență în obținerea contractelor guvernamentale pentru întreținerea drumurilor în regiune. Starkov a fost condamnat la 6,5 ​​ani într-o colonie penală de maximă securitate și la o amendă de 40 de milioane de ruble. Cu toate acestea, în iunie, Curtea de Apel a suspendat cazul la cererea unui reprezentant al Ministerului Apărării.

Starkov a demisionat în noiembrie 2023 și s-a înrolat. Starkov, care era încă în libertate la acea vreme, a decis să intre în război, crezând aparent că plecarea îl va salva de urmărire penală. Potrivit presei locale, a servit în „brigada creativă din prima linie”, iar în iulie 2024 a fost arestat și dus la Ekaterinburg. A pledat vinovat în instanță.

Fostul ministru al Transporturilor din regiunea Sverdlovsk, Vasili Starkov, a fost condamnat pentru luare de mită în februarie 2025.

„A fugit în război sperând că nu va exista un proces. A ocupat funcția de ministru al Transporturilor timp de șapte ani, până în noiembrie 2023, și a demisionat complet pe neașteptate. A mers să recruteze; a fost chiar văzut în zona frontului o vreme. Nu a durat mult, însă - se pare că a decis că a scăpat nepedepsit și s-a întors la Ekaterinburg, unde a găsit un loc de muncă la o companie de construcții. Apoi i s-a spus că vor veni oricum după el, iar Starkov s-a întors în armată. A fost arestat chiar acolo”, explică o sursă pentru SibReal.

Ca să scape de procese politicianul rus "a cântat ca o privighetoare în instanță"

Avocații lui Starkov au insistat asupra suspendării anchetei din cauza misiunilor clientului lor în Forțele de Apărare Aeriană, iar comandantul unității a depus chiar și o moțiune în acest sens la instanță.

"Întotdeauna găsesc ceva de furat. De aceea a cântat ca o privighetoare în instanță: «Toți banii au fost deja transferați către nevoile operațiunii militare speciale», «Trimiteți-mă înapoi pe front, voi servi!»", au mai precizat sursele pentru SibReal.

În 2024, Pavel Kryukov, membru Rusia Unită al Adunării Legislative a Districtului Autonom Yamal-Nenets, acuzat că a acceptat 21 de milioane de ruble mită de la compania Naftagaz-Bureniye, a scăpat de verdict după ce „și-a exprimat dorința de a intra în Operațiunea Specială”. O instanță din Noiabrsk a suspendat procedurile împotriva oficialului în vârstă de 63 de ani. Între timp, alți inculpați din același caz, care au refuzat contracte militare, au fost condamnați.

Un alt caz similar a avut loc chiar în septembrie 2025. Roman Popov, fost șef al departamentului tehnic al departamentului de construcții capitale din orașul Salekhard, a reușit să evite închisoarea datorită faptului că a fost recrutat pentru război.

În 2023, potrivit anchetatorilor, Roman Popov și Ivan Rudik, inginer la UKS, au creat o schemă în Salekhard pentru a permite companiilor „preferate” să obțină contracte municipale profitabile în schimbul unor comisioane.

„Unul dintre cazuri a implicat primirea a 700.000 de ruble de la un subcontractant care supraveghea o groapă de gunoi. Popov a luat banii și a semnat documente prin care accepta lucrările, chiar dacă acestea nu fuseseră de fapt finalizate.” În 2024, Popov a fost arestat. Inițial, el și complicele său au fost amendați. Dar procuratura a făcut apel și a insistat asupra unei pedepse cu închisoarea. Pentru a evita închisoarea, Popov a semnat un contract cu Ministerul Apărării. L-a semnat pe 25 septembrie, iar pe 26, tribunalul districtual se pronunță deja - menținând amenda inițială”, spune Alexey.

Un fost primar a spus că „este priceput în diverse arme" pentru a scăpa de închisoare

Fostul primar al orașului Novy Urengoy, Andrei Voronov, acuzat că a acceptat o mită mare, a menționat într-o petiție că „este priceput în diverse arme, în lupta corp la corp și are o sănătate excelentă”. Astfel și el a scăpat de urmărirea penală, într-un caz de corupție, în urma înrolării.

În octombrie 2024, fostul primar al Vladivostokului, Igor Pușkarev, s-a înrolat din închisoare pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei.

Avocatul lui Pușkarev a confirmat că clientul său, condamnat în 2021 la 15 ani de închisoare pentru acuzații de corupție, a semnat un contract cu Ministerul Apărării din Rusia. Avocatul său a refuzat să dezvăluie locația exactă a lui Pușkarev, dar se știe că oficialul în vârstă de 50 de ani și-a petrecut primele luni în unități de antrenament.

În ianuarie 2024, predecesorul său, fostul primar al Vladivostokului, Oleg Gumenyuk, a semnat un contract cu Ministerul Apărării și a fost trimis în zona de război din Ucraina. Cu un an mai devreme, în ianuarie 2023, o instanță l-a găsit pe Gumenyuk vinovat de acceptarea de mită în valoare totală de 38 de milioane de ruble și l-a condamnat la 16,5 ani într-o colonie penală de maximă securitate și o amendă de 150 de milioane de ruble.

Toate aceste cazuri vin în contextul în care, în septembrie, s-a anunțat închiderea unei colonii penale speciale pentru foști funcționari publici din Kopeișk, regiunea Celiabinsk. Conform unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, care a semnat un decret de închidere a Coloniei Penale nr. 6 în aprilie, motivul a fost lipsa de condamnați.