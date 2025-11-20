Polonia acuză Rusia că a orchestrat un atac premeditat asupra ambasadorului său. Mai mulți ruși l-ar fi agresat fizic pe diplomat

Guvernul polonez a condamnat, joi, o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează EFE şi presa locală poloneză, citate de Agerpres.

Este un „scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie” în ceea ce priveşte deteriorarea relaţiilor bilaterale între Polonia şi Rusia, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-o conferinţă de presă la Slupsk, în nordul ţării.

Kosiniak-Kamysz a precizat că informaţiile privind atacul denunţat de ambasador „sugerează că atacatorii erau activişti instruiţi şi antrenaţi să provoace”.

Ministrul apărării polonez a afirmat că Polonia „va cere respectarea dreptului internaţional şi a principiilor diplomaţiei” şi a anunţat trimiterea în curând a unei note de protest către autorităţile Federaţiei Ruse cu privire la incident.

Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, a susţinut, joi, într-un interviu acordat agenţiei PAP, că a fost victima unui atac premeditat, duminică, la Sankt Petersburg.

Krajewski a explicat că, în timp ce mergea pe bulevardul principal Nevski Prospekt, „un grup de aşa-zişi activişti” l-a atacat verbal cu „strigăte anti-poloneze şi anti-ucrainene”, apoi a încercat să-l agreseze fizic, ceea ce a determinat intervenţia serviciului său de protecţie, care a reuşit să-i împiedice pe agresori să-şi ducă la capăt intenţia.

„Atunci când o persoană care merge pe stradă este atacată de un grup organizat, incidentul nu poate fi considerat întâmplător, ci mai degrabă premeditat”, a declarat ambasadorul.

În declaraţii pentru ziarul Gazeta Wyborcza, un purtător de cuvânt al ministerului polonez de wxterne, Maciej Wewior, a relatat că „atacul a fost comis de un grup agresiv de aproximativ zece persoane care purtau pancarte”.

Purtătorul de cuvânt a precizat că, miercuri, diplomația poloneză şi-a exprimat „indignarea" faţă de reprezentantul diplomatic rus la Varşovia. „Ca răspuns, ni s-a spus că astfel de situaţii «nu ar trebui să se întâmple»", a explicat acesta.

Despre această tentativă de atac s-a aflat la o zi după ce guvernul polonez a ordonat închiderea ultimului consulat rus încă activ în Polonia, care - după cum s-a aflat joi - trebuie să-şi înceteze activitatea „înainte de miezul nopţii spre 23 decembrie”.

Decizia a fost luată ca represalii pentru presupusa implicare a serviciilor secrete ruse în recentele acte de sabotaj la o linie de cale ferată comise weekendul trecut în Polonia.