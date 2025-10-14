„Pop, pop, pop”. Gesturile care l-au trimis la închisoare pe un tânăr afgan care l-a amenințat cu moartea pe Nigel Farage pe TikTok

Un cetățean afgan în vârstă de 26 de ani a fost condamnat marți la cinci ani de închisoare de către o instanță din Londra, pentru că a amenințat pe TikTok că îl va ucide pe Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, scrie Euronews.

Fayaz Khan a fost găsit vinovat săptămâna trecută de Tribunalul Southwark Crown din Londra pentru formularea unei amenințări cu moartea împotriva lui Farage, într-un videoclip postat pe TikTok în octombrie 2024.

În videoclip, referindu-se la Farage, Khan a spus „pop, pop, pop”, imitând gesturile unui pistol, după care a arătat un tatuaj cu o pușcă de asalt AK-47 pe fața sa.

Khan, care a ajuns în Marea Britanie cu o ambarcațiune mică, a postat videoclipul în timp ce călătorea din Suedia spre Regatul Unit. El a fost unul dintre cei 65 de migranți care au traversat Canalul Mânecii în octombrie anul trecut, la bordul unei bărci pneumatice rigide.

Judecătoarea Karen Steyn l-a condamnat marți pe Khan pentru amenințare cu moartea și pentru o acuzație separată de tentativă de intrare ilegală în Regatul Unit, faptă pentru care acesta și-a recunoscut vinovăția.

Nigel Farage, prezent la audierea de săptămâna trecută, a declarat în instanță că videoclipul era „destul de înfricoșător”. Deputatul a spus că a fost „cu adevărat îngrijorat” că afganul „venea să-l împuște”.

„În calitate de membru al Parlamentului și lider al unui partid politic, domnul Farage este o persoană publică și înțelege că acest rol aduce cu sine atenție publică, critici și, din nefericire, uneori abuzuri”, a spus judecătoarea Steyn în momentul pronunțării sentinței.

„Dar videoclipul dumneavoastră nu a fost un simplu abuz: a fost o amenințare cu moartea prin folosirea unei arme de foc și a fost, așa cum a spus domnul Farage, «destul de înfricoșător»”, a adăugat ea.

După pronunțarea sentinței, Khan a început să strige către judecătoare și către Farage, acuzându-l pe liderul Reform UK că „vrea să mă folosească pentru că își dorește să devină prim-ministru”.

După încheierea procesului, Nigel Farage a declarat că este „mulțumit de rezultat”, dar a adăugat că este „profund, profund îngrijorat” de faptul că Fayaz Khan ar putea fi eliberat peste 18 luni, referindu-se la practica britanică de a elibera prizonierii după executarea unei treimi din pedeapsă.

În timpul procesului, procurorii au arătat că afganul s-a prezentat poliției britanice sub numele de Fayaz Khan și a spus că are 26 de ani, însă autoritățile suedeze susțin că numele său real este Fayaz Husseini și că are 31 de ani.

Judecătoarea Steyn a spus că este convinsă că inculpatul și-a dat un nume fals, deoarece avea antecedente penale în Suedia și urma să execute o pedeapsă de șase luni de închisoare.

Între 2019 și 2024, Khan – cunoscut și sub numele de Husseini – a fost condamnat pentru 17 infracțiuni, inclusiv port de cuțit, comportament amenințător și vandalism.