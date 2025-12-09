Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cere limitarea drepturilor CEDO pentru deportarea mai ușoară a migranților

Keir Starmer, premierul Marii Britanii. sursa foto: Getty

Premierul britanic Keir Starmer intră într-una dintre cele mai delicate dezbateri din Europa: rolul Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în gestionarea migrației și în ascensiunea partidelor populiste de dreapta. Înaintea summitului Consiliului Europei de la Strasbourg, Starmer le cere liderilor europeni să modernizeze interpretarea convenției astfel încât statele membre să poată lua măsuri mai dure la frontieră, fără a ieși din cadrul legal european, scrie The Guardian.

Înaintea unui summit european crucial programat miercuri, premierul i-a îndemnat pe ceilalți membri să „meargă mai departe” în modernizarea interpretării Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pentru a împiedica solicitanții de azil să o invoce în scopul evitării deportării.

Însă Partidul Laburist a fost criticat dur pentru solicitarea acestor schimbări, activiștii pentru drepturile omului, membri ai Camerei Lorzilor și unii deputați susținând că astfel s-ar putea deschide calea ca statele să abandoneze protecția acordată celor mai vulnerabili oameni din lume.

Criticii schimbărilor din sistemul de azil afirmă, de asemenea, că premierul nu ar trebui să dilueze protecțiile fundamentale pentru a atrage electoratul de dreapta, în condițiile în care organizațiile caritabile își exprimă tot mai intens temerile că retorica guvernului ar putea demoniza refugiații.

În ajunul summitului Consiliului Europei de la Strasbourg, actorii Michael Palin, Stephen Fry și Joanna Lumley s-au numărat printre cele 21 de personalități cunoscute care i-au cerut lui Starmer să renunțe la planurile de a slăbi legislația privind drepturile omului și, în schimb, „să adopte o poziție de principiu” în apărarea victimelor torturii.

Prin modificări ample anunțate luna trecută, guvernul a spus că dorește introducerea unor măsuri care să împiedice solicitanții de azil să invoce dreptul la viață de familie prevăzut de CEDO pentru a evita deportarea. Conservatorii și Reform UK au cerut chiar retragerea completă din convenție.

Însă, într-un articol publicat în The Guardian, premierul a afirmat că actualizarea interpretării Convenției este urgent necesară pentru a face față provocărilor generate de migrația în masă – și de forțele de extremă dreaptă care încearcă să divizeze opinia publică din Europa.

„Cea mai bună cale de a lupta împotriva forțelor urii și dezbinării este să arătăm că o politică progresistă, de centru, poate rezolva această problemă. A asculta preocupările legitime și a acționa în consecință este esența politicii noastre. Nu este populism gol, este democrație. Suntem hotărâți să arătăm că societățile noastre pot da dovadă de compasiune, respectând în același timp legea, ordinea și echitatea”, a scris el într-un articol comun cu lidera daneză Mette Frederiksen.

Cei doi lideri au cerut aliaților europeni să facă mai mult pentru a aborda provocarea comună a migrației, prin modernizarea CEDO pentru a reflecta realitățile secolului XXI.

„Europa s-a confruntat cu mari încercări în trecut și le-am depășit acționând împreună. Acum trebuie să facem asta din nou. În caz contrar, forțele care caută să ne divizeze vor deveni mai puternice. Așadar, mesajul nostru este acesta: ca guverne responsabile și progresiste, vom oferi schimbarea pe care oamenii o cer cu disperare. Ne vom controla frontierele pentru a ne proteja democrațiile – și ne vom face națiunile mai puternice ca oricând în anii care vin”, au mai scris aceștia.

Regatul Unit a încercat să adopte modelul dur al Danemarcei în materie de azil. Anul trecut, numărul persoanelor care au primit statut de refugiat în Danemarca a fost cel mai scăzut din ultimii 40 de ani (exceptând 2020, anul pandemiei).

Guvernul britanic, care va fi reprezentat la reuniunea de la Strasbourg de ministrul justiției David Lammy și de procurorul general Richard Hermer, analizează toate opțiunile pentru actualizarea aplicării CEDO.

Declarația politică care ar putea rezulta în urma summitului ar avea o greutate semnificativă și, dacă va fi semnată de un număr suficient de state, ar putea influența direct modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului interpretează și aplică drepturile prevăzute în convenție.

Guvernul a spus deja că va legifera pentru a clarifica modul în care articolul 8 – dreptul la viață privată – este interpretat în instanțele britanice în raport cu regulile privind imigrația.

Lammy ar urma să susțină miercuri că și articolul 3 – care interzice tortura și tratamentele „inumane sau degradante” – ar putea fi reinterpretat.

Aceasta ar putea însemna stabilirea unor praguri mai ridicate privind condițiile din închisori sau accesul la servicii medicale în alte țări, în situațiile în care aceste condiții împiedică în prezent extrădarea sau deportarea din Regatul Unit.

Vicepremierul va reafirma angajamentul Marii Britanii față de CEDO, spunând că retragerea ar fi „o soluție falsă” care ar submina toate acordurile internaționale privind securitatea națională și securitatea frontierelor.

La summit, el ar urma să spună: „Trebuie să găsim un echilibru atent între drepturile individuale și interesul public, altfel riscăm pierderea încrederii în convenție și în drepturile omului în sine. Definiția ‘vieții de familie’ nu poate fi extinsă la nesfârșit pentru a împiedica îndepărtarea persoanelor fără drept de ședere… Pragul ‘tratamentului inuman și degradant’ trebuie limitat la cele mai grave situații. Statele trebuie să poată lua decizii proporționale privind îndepărtarea infractorilor străini, astfel încât să putem reînnoi fundamentul democratic al convenției”.

Schimbările ample din sistemul britanic de azil vin pe fondul creșterii popularității Reform UK, partidul lui Nigel Farage, datorită imposibilității guvernelor succesive de a opri trecerile ilegale cu ambarcațiuni mici prin Canalul Mânecii și a nemulțumirilor legate de folosirea hotelurilor pentru cazarea solicitanților de azil.

Noile măsuri includ obligarea persoanelor cu statut de refugiat să se întoarcă în țara de origine dacă aceasta devine sigură, impunerea unui termen de 20 de ani înainte ca persoanele care sosesc ilegal să poată solicita rezidență permanentă și eliminarea obligației legale de a oferi sprijin solicitanților de azil, inclusiv locuință și alocații săptămânale.

Miniștrii spun că guvernul va introduce noi rute sigure și legale de acces în Regatul Unit pentru a reduce numărul traversărilor periculoase cu bărci mici, însă aceste rute vor fi limitate.

Unii deputați laburiști, organizații caritabile și experți juridici avertizează că, dacă o țară precum Marea Britanie diluează aplicarea articolului 3, state mai puțin scrupuloase ar putea proceda similar, cu consecințe grave.

Veronika Fikfak, profesor de drept internațional la University College London, a spus că modificarea prevederilor împotriva torturii din CEDO „atinge chiar miezul” convenției.

„Interzicerea torturii și a tratamentelor inumane și degradante este un drept absolut. Nu permite nicio balanță. Nu există marjă de apreciere pentru state și nici vreo deferență față de acestea”, a spus ea.

Lammy se va întâlni cu miniștrii din alte 45 de țări pentru a discuta posibile schimbări. Nouă state membre, inclusiv Italia și Danemarca, au semnat în mai o scrisoare prin care solicită limitarea ariei de aplicare a CEDO.