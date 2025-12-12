Premierul thailandez dizolvă Parlamentul pentru a „reda puterea poporului”, în toiul conflictului armat cu Cambodgia

2 minute de citit Publicat la 12:28 12 Dec 2025 Modificat la 12:28 12 Dec 2025

Premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul. Sursa foto: Hepta

Thailanda a dizolvat Parlamentul după aproape o săptămână de noi confruntări la granița cu Cambodgia, urmând ca alegerile generale să fie convocate în 45 până la 60 de zile, potrivit BBC.

Într-un decret regal publicat vineri, premierul Anutin Charnvirakul a invocat disputa de frontieră soldată cu victime, alături de alte provocări pe care guvernul său minoritar s-a străduit să le gestioneze de la preluarea mandatului în urmă cu trei luni.

„Soluția potrivită este dizolvarea Parlamentului… o modalitate de a returna puterea politică poporului”, a declarat el.

Anutin, un magnat de afaceri, este al treilea prim-ministru al Thailandei de la august 2023. La preluarea puterii în septembrie, el anunțase că va dizolva Parlamentul până la sfârșitul lunii ianuarie.

Totuși, în fața unui vot de neîncredere iminent, Anutin a devansat alegerile. El și partidul său, Bhumjaithai, au fost puternic criticați pentru modul în care au gestionat inundațiile grave din sudul țării luna trecută, care au provocat moartea a cel puțin 176 de persoane.

Lupte între Thailanda și Cambodgia, la graniță

Dizolvarea legislativului are loc în contextul reluării luptelor cu Cambodgia, soldate cu cel puțin 20 de morți și cu strămutarea a sute de mii de oameni.

„Guvernul a folosit toate mijloacele administrative posibile pentru a rezolva rapid problemele urgente care copleșesc țara… dar administrarea țării necesită stabilitate”, a scris Anutin în decretul aprobat de regele Maha Vajiralongkorn.

„Ca guvern minoritar și având în vedere circumstanțele politice interne dificile, nu a reușit să conducă administrația publică în mod continuu, eficient și stabil”, a adăugat el.

Ordinul de dizolvare vine după ce premierul a pierdut sprijinul Partidului Poporului, o formațiune tânără și progresistă – și totodată cea mai mare din Parlament – care anterior îl susținuse în funcție. Partidul Poporului și pragmaticul, conservatorul Bhumjaithai sunt ideologic opuși.

Doi prim-miniștri thailandezi revocați de instanțe

Sprijinul opoziției a venit însă cu condiții: aceasta a cerut ca Anutin să înceapă reformarea constituției redactate de armată și să dizolve camera în termen de patru luni, printre alte solicitări. Acum, Partidul Poporului acuză Bhumjaithai că nu și-a respectat angajamentele.

Potrivit presei thailandeze, formațiunea intenționa să depună vineri o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, după ce joi îi ceruse premierului să dizolve Parlamentul pentru a „demonstra responsabilitate față de popor”.

„Ne vedem la urne”, a transmis partidul într-un mesaj pe Facebook.

Thailanda se află într-o stare de turbulență politică de peste un an, cu doi prim-miniștri revocați de instanțe.

Predecesoarea lui Anutin, Paetongtarn Shinawatra, a fost destituită pentru încălcarea eticii, după ce a fost surprinsă într-un apel telefonic în care îl numea pe fostul lider cambodgian Hun Sen „unchi” și critica armata thailandeză.

Srettha Thavisin, liderul anterior, a fost de asemenea demis pentru încălcarea eticii, după numirea în cabinet a unui fost avocat care fusese condamnat la închisoare.