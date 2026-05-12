Președintele Parlamentului de la Chişinău acuză Rusia că se implică în alegerile din Moldova: Foloseşte cinic vulnerabilitățile noastre

Igor Grosu a mai deţinut funcţia de preşedinte al Parlamentului în perioada 2021-2025. Foto: Agerpres

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, marți, că Federația Rusă, a folosit de-a lungul timpului și continuă să folosească "foarte abil, cinic", vulnerabilitățile privind organizarea și corectitudinea proceselor și campaniilor electorale, notează Agerpres.

Igor Grosu a participat la forumul Black Sea and Balkans Security, în cadrul panelului 'Războiul hibrid rusesc în Europa'.

El a vorbit despre alegerile electorale din Republica Moldova care s-au încheiat anul trecut, menționând că moldovenii au fost 'permanent ținuți mobilizați la capitolul interferențe și imixtiuni în procesul electoral'.

"În special în perioadele dintre alegeri, eram preocupați cu alte subiecte cum ar fi criza refugiaților ucraineni, criza energetică, logistică și alte provocări. Sigur, vorbim aici de Federația Rusă, care foarte abil, cinic a folosit de-a lungul timpului și continuă să folosească vulnerabilitățile noastre, dar lucrul ăsta e valabil pentru toate țările: lucruri care nu le-am făcut ca țară la timp. Și aici mă refer la o mai bună organizare sau o mai bună corectitudine a procesului, a campaniilor electorale. Sigur, a fost la început o vulnerabilitate care a trebuit să o corectăm. Și bineînțeles, în majoritatea cazurilor începe de la cum sunt finanțate campaniile electorale și partidele politice. Asta e călcâiul lui Ahile", a explicat Igor Grosu.

Speakerul Parlamentului Republicii Moldova a spus că dacă nu sunt rezolvate problemele privind corectitudinea și finanțării campaniilor electorale, partidelor politice, atunci există riscul de a expune 'sistemul politic, electoral unor interferențe foarte cinice'.

'Noi am învățat lecția asta încă din perioada când în Republica Moldova dominau, pe rând, profilul de politicieni, ca oligarhi, care aveau resurse nelimitate. A trebuit să limităm finanțarea, să punem condiții privind transparența finanțării. Și cel mai important este nu doar să vii cu legislație coerentă, corectă, dar cel mai important este să construiești capacități în instituțiile care monitorizează acest proces', a menționat Grosu.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova a mai spus că și România a avut aceleași provocări, menționând că 'de felul cum sunt finanțate partidele politice depind lucrurile din stat'.

El a spus că partidele, dacă sunt finanțate incorect, netransparent, ulterior, când ajung la putere, nu fac altceva decât să transpună aceste obiceiuri în instituțiile de stat.

Grosu a mai atras atenția că au fost dezvoltate alte instrumente mai sofisticate de finanțare.

'Foarte mult contează, dincolo de comportamentul instituțiilor care trebuie să fie toate aliniate, comportamentul și atitudinea cetățenilor. Noi am reușit să atragem, să ținem cetățenii din partea noastră. N-a fost simplu, a trebuit de fiecare dată să comunicăm proactiv, să avem de partea noastră societatea civilă, să avem de partea noastră mass-media, în special de investigații, care deseori mai abil și mai repede ajunge acolo unde instituțiile nu ajung și pe alocuri sunt mai credibile în în comunicarea mesajelor către societate', a mai explicat Grosu.

Potrivit speakerului Parlamentului de la Chișinău, este absolut vitală cooperarea între state, prin schimb de informații, pentru a preveni, descuraja criminalitatea transfrontalieră, în care actori nestatali și statali încearcă să intervină în procesele interne.

El a punctat că și cu ajutorul instituțiilor specializate din România, Republica Moldova a anticipat, descurajat, păzit, prezervat procesul electoral.

'Concluzia este simplă: trebuie să fim vigilenți, nu se termină. Chiar dacă alegerile sfârșesc cu validarea rezultatelor, interferențele nu slăbesc. Noi suntem cu dumneavoastră într-un continuu război cognitiv, care evident nu este comparabil cu cel convențional. Acest război cognitiv este continuu, se duce deja, a migrat aproape totalmente pe platformele de socializare, rețelele sociale, a devenit foarte clar deja o infrastructură electorală, o infrastructură permanentă de intoxicare, de dezinformare. Și aici mă refer la același tiktok, același facebook, youtube. Și aici apare o altă provocare pe care țările mici, cum este Republica Moldova, de unele singure nu pot să facă față, și anume încercarea, care trebuie să fie dusă la bun sfârșit, de a responsabiliza, de a impune niște reguli pentru actorii non-statali, pentru grupări, pentru cei care folosesc aceste instrumente, aceste platforme pentru interferențele în procesele noastre politice interne. Este nevoie de o voce comună, o voce a tuturor țărilor, societăților democratice pentru a ne proteja societățile', a mai spus Igor Grosu.