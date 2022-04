Primele imagini cu suspectul atacului armat de la metroul din New York

CBS New York a obținut o înregistrare video de supraveghere care pare să-l arate pe suspectul Frank James în drumul său către atac. Videoclipul arată un bărbat, purtând o vestă reflectorizantă, ducând un bagaj. Bărbatul se potrivește cu descrierea suspectului pe care îl caută poliția.

Bărbatul, care a fost considerat anterior o „persoană de interes” în atacul armat de marți de la metrou din Brooklyn, New York, este acum considerat suspectul principal, a declarat primarul Eric Adams miercuri dimineață.

Poliția îl caută pe Frank James, în vârstă de 62 de ani, de când a descoperit că închirierea unei dubă U-Haul are legătură cu respectivul atentat. La fața locului a fost găsită cheia dubei, închiriată în Philadelphia.

”Căutăm să stabilim dacă are vreo legătură incidentul”, a spus șeful detectivilor NYPD, James Essig. Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a cerut ”oricui care are informații despre locul în care se află” să sune la o linie telefonică specială.

Zece persoane au fost împușcate și rănite în atac, iar peste o duzină au suferit alte răni.