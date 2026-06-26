Prințul William primea o chirie uriașă pentru o închisoare goală. Acum, nu va mai lua cele 1,5 milioane de lire pe an

Prințul William al Marii Britanii, în Londra, pe 23 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Prințul William al Marii Britanii a decis să nu mai beneficieze personal de cele 1,5 milioane de lire sterline obținute anual din chirie, de la închisoarea Dartmoor, transmite BBC.

Prințul de Wales a solicitat ca această sumă să fie eliminată din veniturile pe care le primește din Ducatul de Cornwall, începând cu anul financiar 2026-2027, și a cerut ca banii să fie folosiți în schimb pentru regenerarea și dezvoltarea comunității locale.

Închisoarea Dartmoor, de categoria C, situată în comitatul Devon, este închisă din iulie 2024, după ce în spațiile de cazare ale deținuților au fost înregistrate niveluri ridicate de radon.

Secretarul privat al prințului William a declarat că închiderea penitenciarului a creat „o incertitudine reală” pentru locuitorii din zonă, iar ducele consideră că veniturile generate de închisoare ar trebui să rămână în beneficiul comunității.

Chirie de 37 de milioane de lire pe 25 de ani

O investigație realizată în 2024 de emisiunea Dispatches și publicația The Sunday Times a arătat că Ducatul de Cornwall a semnat în 2022 un acord în valoare de 37 de milioane de lire sterline pentru închirierea închisorii Dartmoor către Ministerul Justiției.

Contractul, încheiat înainte ca Charles să devină rege și William să primească titlul de Prinț de Wales, prevedea plata unei chirii anuale de 1,5 milioane de lire sterline pe o perioadă de 25 de ani.

În același timp, ducatul a încheiat și un acord cu Ministerul Apărării, care permite forțelor armate să desfășoare exerciții pe terenurile de pe Dartmoor.

În calitate de moștenitor al tronului, William are dreptul la profiturile anuale generate de Ducatul de Cornwall, un domeniu funciar evaluat la miliarde de lire sterline, care se întinde pe aproximativ 51.800 de hectare în 19 comitate din Marea Britanie.

Câți bani a câștigat Prințul William în ultimul an

Începând de anul viitor va fi lansat un fond de regenerare administrat de comunitate, destinat să sprijine dezvoltarea socială, economică și de mediu a localității Princetown, o comunitate rurală izolată aflată în apropierea închisorii.

Ian Patrick, secretarul privat al prințului William, a declarat:

„Prințul William știe că, pentru mulți locuitori din Princetown, închisoarea a făcut mult timp parte din identitatea comunității. Închiderea ei a creat o incertitudine reală, nu doar în privința locurilor de muncă și a afacerilor locale, ci și în ceea ce privește viitorul orașului. Ducele consideră cu tărie că, atât timp cât aceste întrebări rămân fără răspuns, beneficiile generate de acest venit ar trebui să rămână în comunitate și să îi ajute pe localnici să-și modeleze propriul viitor.”

William plătește în mod voluntar impozit pe venit la cota maximă aplicată oricărui excedent net, după deducerea cheltuielilor oficiale.

Potrivit celor mai recente conturi ale Ducatului de Cornwall, prințul a obținut un venit privat de 21,6 milioane de lire sterline în anul financiar 2025-2026. Totodată, pentru prima dată, acesta și-a făcut publică și valoarea impozitului plătit, care s-a ridicat la 7,76 milioane de lire sterline.