Proprietarul conductei Nord Stream 2 dă în judecată UE pentru interdicția importurilor de gaze din Rusia

Proprietarul conductei de gaze Nord Stream 2, controlată de Gazprom, dă în judecată Uniunea Europeană la a doua cea mai înaltă instanță a blocului comunitar, solicitând anularea eliminării treptate obligatorii a importurilor de gaze din Rusia de către UE, notează Reuters.
UE a aprobat anul acesta o lege care prevede oprirea tuturor importurilor de gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027 şi a rupt legăturile cu fostul principal furnizor al Europei, ca răspuns la invazia Moscovei în Ucraina din 2022.
Interdicția a blocat perspectiva relansării sistemului Nord Stream - două conducte duble pe sub Marea Baltică, construite de Gazprom, controlată de statul rus, pentru a livra anual 110 miliarde de metri cubi de gaze către Germania.
O explozie din august 2022 a avariat ambele structuri. Rusia a acuzat Ucraina că se află în spatele atacului. Kievul a negat orice implicare.
Într-un proces intentat la Curtea de Justiție a UE, Nord Stream 2 AG, entitatea cu sediul în Elveția care deține conducta cu același nume, solicită anularea interdicției UE, argumentând că interdicția confiscă efectiv conducta. Nord Stream 2 AG este deținută de Gazprom.
De ce s-a plâns proprietarul conductei Nord Stream 2
"Reclamantul susține că regulamentul îl privează efectiv de posibilitatea de a utiliza conducta sa în scop comercial. Aceasta constituie o expropriere de facto, fără a prevedea nicio compensație”, se arată în plângere.
Nord Stream 2 a fost finalizat în 2021, dar Germania a oprit proiectul chiar înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022. Conducta nu a început niciodată să funcționeze. Nord Stream 1 livrase gaze Germaniei timp de mai bine de un deceniu.
UE a adoptat interdicția privind gazele rusești folosind o lege care necesita aprobarea unei majorități consolidate a țărilor UE. Măsura a fost concepută pentru a depăși opoziția Ungariei și Slovaciei.
În procesul său, Nord Stream 2 AG a susținut că interdicția privind gazele rusești este o măsură asemănătoare unei sancțiuni, care necesită aprobarea tuturor țărilor UE.
"Alegerea unui temei juridic incorect anulează reglementarea”, se arată în acțiunea în justiție, care a fost introdusă la 27 aprilie și publicată săptămâna trecută în Jurnalul Oficial al UE.
Doar una dintre cele patru conducte – parte a proiectului Nord Stream 2 – a rămas intactă în urma exploziilor. Președintele rus Vladimir Putin a declarat luna aceasta că aceasta ar putea începe să transporte gaze „chiar de mâine”.
Înainte de 2022, UE importa din Rusia aproximativ 40% din necesarul său de gaze. Anul trecut, această pondere a scăzut la circa 13%.