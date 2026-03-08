„Putin a zâmbit la Kremlin”. Ucraina se confruntă cu dificultăți pe măsură ce atenția SUA se mută spre Iran

Oficialii de la Kiev se tem că noua criză ar putea reduce sprijinul occidental pentru războiul împotriva Rusiei. sursa foto: Getty

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu riscă să complice și mai mult situația Ucrainei, pe măsură ce atenția politică și militară a Statelor Unite se mută către Iran. Oficialii de la Kiev se tem că noua criză ar putea reduce sprijinul occidental pentru războiul împotriva Rusiei, dar în același timp văd și o oportunitate: interesul tot mai mare pentru experiența ucraineană în combaterea dronelor iraniene Shahed, scrie The Guardian.

La ambasada Iranului din Kiev, o vilă roz-somon situată pe o stradă din apropierea administrației prezidențiale, au fost organizate mai multe zile de reculegere săptămâna trecută pentru cei care doreau să vină să semneze în cartea de condoleanțe deschisă în memoria ayatollahului Ali Khamenei, ucis în atacurile aeriene americano-israeliene asupra Teheranului.

În interior, lumânări erau așezate pe podea, iar o muzică funebră răsuna în timp ce diplomații îi conduceau pe vizitatori către o cameră unde se afla un portret al lui Khamenei și cartea de condoleanțe. Cu toate acestea, nu exista niciun rând de oameni veniți să-și prezinte omagiile.

Faptul că ambasada funcționează încă ar putea surprinde, având în vedere că locuitorii Kievului au petrecut multe nopți, în ultimii patru ani, ascultând zgomotul asurzitor al dronelor Shahed proiectate în Iran și livrate Rusiei pentru a fi folosite în războiul împotriva Ucrainei.

Totuși, nimic nu este simplu atunci când vine vorba despre modul în care noul conflict din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul Ucrainei împotriva invaziei ruse.

Printre posibilele avantaje pentru Kiev se numără interesul tot mai mare pentru experiența și tehnologia ucraineană în combaterea dronelor Shahed – care sunt acum folosite de Iran în atacurile asupra vecinilor săi din Golf. Acest lucru ar putea duce la noi parteneriate în domeniul apărării.

În același timp însă, mai multe state bogate sunt pregătite să își crească cheltuielile pentru apărare antiaeriană, ceea ce ar putea însemna că Ucraina va primi mai puțin într-o piață deja tensionată.

Mai larg, atenția Casei Albe este acum îndreptată spre altă parte, ceea ce ar putea diminua impulsul negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. În același timp, atacul asupra Iranului pare să confirme viziunea lui Vladimir Putin asupra lumii, potrivit căreia statele puternice pot lovi adversari mai slabi fără consecințe majore.

„Când Washingtonul a început acest război, Putin a zâmbit la Kremlin. Acum poate arăta că doctrina lui – «forța face dreptatea» - era posibilă până la urmă. Lumea se schimbă”, a declarat Oleksii Reznikov, fost ministru al Apărării al Ucrainei.

Reznikov tocmai s-a întors la Kiev după ce a rămas blocat câteva zile în Israel. El urma să plece de la o conferință atunci când operațiunea militară a început și spațiul aerian a fost închis.

Pentru Ucraina, spune Reznikov, conflictul aduce simultan „riscuri și oportunități”. Interesul pentru tehnologia și experiența ucraineană ar putea fi benefic, dar ar putea pune și mai multă presiune pe piața globală a sistemelor de apărare antiaeriană.

„Toată lumea este interesată de drone interceptoare, dar noi avem nevoie de aceste interceptoare. Poate că aceste țări vor investi bani în producția ucraineană, ceea ce ar fi un lucru bun”, adaugă el.

Volodimir Zelenski a declarat că ar fi deschis unei formule prin care Ucraina să ofere drone interceptoare produse local – mult mai ieftine și flexibile – în schimbul rachetelor Patriot, mult mai costisitoare, folosite pentru interceptarea rachetelor și de care Ucraina duce o lipsă cronică.

Nu este însă clar dacă există state dispuse să accepte o astfel de înțelegere. În același timp, Kievul s-a oferit să împărtășească experiența acumulată în războiul cu Rusia.

Potrivit informațiilor obținute de The Guardian, delegații din mai multe țări din Golf au vizitat Kievul în ultimele zile pentru misiuni de documentare, iar Zelenski a purtat convorbiri telefonice cu mai mulți lideri din regiune.

„Am primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu. Au existat atacuri ale dronelor Shahed iraniene asupra civililor din acele țări. Ei caută expertiza noastră. Suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vin, le vom oferi această expertiză. Mai ales că există o solicitare și din partea europenilor și a Statelor Unite”, a declarat Zelenski.

Moscova a adoptat până acum o poziție prudentă în reacția sa la atacurile asupra aliatului său iranian. Dacă loviturile americano-israeliene vor duce la un conflict prelungit în Orientul Mijlociu, creșterea prețului petrolului ar putea oferi un impuls important economiei de război a lui Putin, care depinde în continuare de exporturile de petrol în ciuda sancțiunilor occidentale severe. Analiștii spun că încetinirea economiei ruse în acest an ar putea totuși să-l forțeze pe Putin să își reconsidere unele obiective militare.

„Războiul care se desfășoară nu este războiul nostru. Trebuie să facem ceea ce corespunde intereselor noastre. Trebuie să ne asigurăm beneficii acolo unde este posibil”, a declarat săptămâna trecută Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Potrivit unor surse din serviciile de informații citate de mai multe publicații americane, Rusia ar putea furniza Iranului date despre pozițiile forțelor americane. Dacă informația se confirmă, Kievul speră că administrația Trump ar putea începe să privească Moscova ca pe un adversar clar. Deocamdată însă, reacția publică a lui Donald Trump la aceste informații a fost să le minimalizeze.

Un oficial european din domeniul informațiilor a spus că ideea ca Rusia să ofere astfel de date Iranului nu se potrivește cu politica Kremlinului față de administrația Trump.

„Rusia cu siguranță nu trimite ajutor militar Iranului. Încearcă să stea pe margine pentru a-și menține «negocierile» cu SUA pe linia de plutire. În acest context, împărtășirea de informații despre ținte americane nu pare să se potrivească cu politica lor, așa cum o înțelegem noi”, a explicat acesta.

Deși nu este încă clar cum va influența intervenția militară a SUA evoluția războiului din Ucraina și echilibrul geopolitic, puțini ucraineni ar deplânge moartea ayatollahului sau regimul pe care acesta l-a reprezentat.

Ambasadele iraniene din întreaga lume, inclusiv cea din Kiev, au deschis cărți de condoleanțe în memoria lui Khamenei. Olexander Scherba, ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, a decis însă să facă public răspunsul pe care l-a trimis ambasadei iraniene după ce a fost invitat să semneze.

„Liderii dumneavoastră au fost complici la aducerea unei suferințe fără sfârșit asupra civililor ucraineni. Ca cineva care, timp de trei ani, a trăit în sunetul mașinilor morții create de Iran, urlând în fiecare noapte pe cerul de deasupra Kievului și al altor orașe pașnice din Ucraina, nu pot decât să sper că fiecare vinovat va primi dreptatea pe care o merită”, a scris oficialul.