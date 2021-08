Scandal în SUA, după ce o realizatoare Fox News a spus că soția lui Joe Biden nu trebuia să-l lase să candideze din cauza "stării mintale"

Rachel Campos-Duffy, co-prezentatoarea Fox & Friends este cea care a făcut comentariile, la finalul unei dezbateri despre popularitatea în scădere a președintelui Biden și haosul care domină situația de la Kabul.

"Când te uiți la ce face rău Americii, la lipsa de leadership și te întrebi cine poartă răspunderea pentru faptul că cineva atât de incompetent și, să fim cinstiți, cu o condiție mintală atât de precară, a ajuns în această poziție (...) ca soție de politician, nu pot decât să-mi îndrept privirile către Jill Biden", a spus Campos-Duffy.

Campos-Duffy este soția fostului congresman de Wisconsin, Sean Duffy, care lucrează, la rândul său, pentru Fox News.

"Nu știe nimeni mai bine decât Jill Biden care este starea sa de spirit. Și, dacă mă întrebați, cel mai patriotic lucru pe care Jill Biden putea să-l facă era să nu-și lase soțul să candideze, în starea mintală în care se află. Cred că și ea a dezamăgit țara", a continuat realizatoarea Fox News.

"Este dezgustător. Rachel Campos-Duffy și Fox News știu mai bine. Pot mai bine și cei care îi urmăresc merită mai bine. Sper că îi vor prezenta scuze Primei Doamne și vor lăsa acest tip de discurs la coșul de gunoi, unde-i este locul", a scris pe Twitter Michael La Rosa, secretarul de presă al lui Jill Biden.

This is disgusting. @RCamposDuffy and @FoxNews know better. They can do better and their viewers deserve better. I hope they'll apologize to the First Lady and leave this kind of talk in the?️where it belongs. https://t.co/emBFCwKDiV