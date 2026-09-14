Antena 3 CNN Externe Radoslaw Sikorski spune că Putin n-are nicio șansă într-un război cu NATO: „Dacă ne dăm jos mănușile, putem învinge ușor Rusia”

Radoslaw Sikorski spune că Putin n-are nicio șansă într-un război cu NATO: „Dacă ne dăm jos mănușile, putem învinge ușor Rusia”

M.L.
1 minut de citit Publicat la 10:14 14 Sep 2026 Modificat la 10:24 14 Sep 2026
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Radoslaw Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Foto: Getty Images

Ministrul polonez de Externe, Radolsaw Sikorski, a apreciat că NATO ar putea înfrânge „ușor” Rusia, în cazul unui conflict militar direct. Sikorski a menționat astfel superioritatea aeriană pe care Alianța o are în fața Rusiei, informează Kyiv Post.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile, cred că îi putem înfrânge pe ruși destul de repede. Avem o superioritate aeriană copleșitoare față de Rusia, cred că avem în jur de 2.500 de aeronave”, a spus Sikorski în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Kiev, privind Strategia Europeană Yalta (YES).

Sikorski a adăugat că, și fără ajutorul SUA, „tot e copleșitoare (superioritatea aeriană a NATO) și încă nu am verificat exact de câte rachete JDAM și JSSAM și alte capacități de lovire în adâncime dispunem”.

În plus, ministrul polonez de Externe a dat ca exemplu faptul că Ucraina a reușit, în 6 luni de război cu Rusia, să distrugă jumătate din rafinăriile de pe teritoriul rusesc.

„Dacă ucrainenii au reușit să le distrugă rușilor jumătate din capacitatea de rafinare în 6 luni, cred că noi o vom putea distruge cealaltă jumătate în 6 săptămâni”, a spus ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Acesta a adăugat că Europa trebuie să-l convingă pe Vladimir Putin că orice atac sau agresiune a Rusiei asupra unei țări europene va fi plătită cu un „cost incredibil” de către Moscova.

 

 

 

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Etichete: Radoslaw Sikorski Polonia Rusia NATO Ucraina Yalta

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