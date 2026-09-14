Radoslaw Sikorski spune că Putin n-are nicio șansă într-un război cu NATO: „Dacă ne dăm jos mănușile, putem învinge ușor Rusia”

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Foto: Getty Images

Ministrul polonez de Externe, Radolsaw Sikorski, a apreciat că NATO ar putea înfrânge „ușor” Rusia, în cazul unui conflict militar direct. Sikorski a menționat astfel superioritatea aeriană pe care Alianța o are în fața Rusiei, informează Kyiv Post.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile, cred că îi putem înfrânge pe ruși destul de repede. Avem o superioritate aeriană copleșitoare față de Rusia, cred că avem în jur de 2.500 de aeronave”, a spus Sikorski în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Kiev, privind Strategia Europeană Yalta (YES).

??? Polish Foreign Minister Sikorski:



If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.



We have overwhelming superiority over Russia in air power.



If the Ukrainians have knocked out half of Russia’s refining capacity in six… pic.twitter.com/bVkkHyUycu — MAKS 26 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) September 13, 2026

Sikorski a adăugat că, și fără ajutorul SUA, „tot e copleșitoare (superioritatea aeriană a NATO) și încă nu am verificat exact de câte rachete JDAM și JSSAM și alte capacități de lovire în adâncime dispunem”.

În plus, ministrul polonez de Externe a dat ca exemplu faptul că Ucraina a reușit, în 6 luni de război cu Rusia, să distrugă jumătate din rafinăriile de pe teritoriul rusesc.

„Dacă ucrainenii au reușit să le distrugă rușilor jumătate din capacitatea de rafinare în 6 luni, cred că noi o vom putea distruge cealaltă jumătate în 6 săptămâni”, a spus ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Acesta a adăugat că Europa trebuie să-l convingă pe Vladimir Putin că orice atac sau agresiune a Rusiei asupra unei țări europene va fi plătită cu un „cost incredibil” de către Moscova.